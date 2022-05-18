睡眠不足「報復性熬夜」易變胖！　醫學博士警告：最怕胖的是內臟

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▲ 研究指出，睡眠不足會變胖，而且多半胖在腹部。（示意圖／Envato Elements）
睡眠不足要當心 內臟脂肪在堆積
明尼蘇達州羅切斯特市（Rochester）妙佑醫療國際醫學院（Mayo Clinic College of Medicine）心血管醫學教授，維倫博士（Virend Somers）透露，「當一個年輕、健康的人睡眠不足後開始進食，他會額外攝入300卡路里」。雖然多吃的食物沒有導致體重大幅度增加，然而研究顯示，這些卡路里在受試者體內轉化為「內臟脂肪」，比例更是達到驚人的11%。
內臟脂肪是包裹在腹部和內臟器官周圍的脂肪，是「看不到的脂肪」，實際上卻是最危險的脂肪，因為沉積的內臟脂肪會產生各種導致心臟病、血管疾病等的有害物質，其中包括高血壓、高血糖、高膽固醇，這些都會顯著增加人們罹患糖尿病的風險。
▲ 睡眠不足的人吃得更多，卡路里會轉爲內臟脂肪。（示意圖／Envato Elements）
睡眠不足真的會變胖？
為了研究睡眠不足對脂肪堆積的影響，研究人員在2013年至2018年間，招募了12名19至39歲的健康人士，受試者被要求完成兩個爲期三週的研究階段。
第一階段，受試者每晚被限制僅能睡四小時，第二階段則不予限制。在每個階段，受試者被允許吃任何他們想吃的食物。研究小組發現，在睡眠限制階段，活動水平保持不變的情況下，蛋白質攝入量增加13%、脂肪攝入量增加17%。
讓研究小組感到驚訝的是，即使停止限制睡眠、飲食水平下降到正常指標後，內臟脂肪仍在持續纍積。維倫博士對此強調，一個健康的人，在睡眠不足後再補睡一覺，不一定會讓健康指標恢復正常。
▲ 睡眠不足後再補睡一覺，不一定會讓健康指標恢復正常。（示意圖／Envato Elements）
若你也是長期睡眠不足的人，那以下幾點務必要留意。
一、注意食物的分量和營養
維倫博士建議，若長期睡眠不足，應該特別注意自己吃下多少食物，以及小心選擇食物的種類，確保營養均衡。
二、加強鍛煉
博士強調，「即使體重幾乎保持不變，內臟脂肪也會增加」。單獨測量體重，並不能告訴人們內臟的具體狀況，因此應加強鍛煉，避免內臟脂肪堆積。
三、保證充足睡眠
即使體重沒有太大變化，異常的睡眠模式，尤其是在壓力之下，可能會惡化身體的各項指標，進一步影響健康。改變飲食只是治標不治本的方法，最重要的依然是保證每晚都有充足睡眠。
原文出自：HealthDay
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