心臟病症狀發作男女不一樣　專家建議4點預防心臟病

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心髒病發作有什麽跡象？
根據外媒Temple Health報導，研究人員發現，男性與女性在心臟病發作的症狀上，有些微不同。相比之下，女性心臟病的跡象更容易被忽視。
男性心臟病發作症狀包括：
一、冒冷汗
二、胸痛，伴隨手臂、頸部、下顎疼痛
三、呼吸困難
四、胃灼熱或消化不良
女性心臟病發作症狀包括：
一、頭暈、惡心
二、肩胛骨疼痛
三、呼吸困難
四、胃灼熱或消化不良
五、身體疲勞
▲ 相比男性而言，女性心臟病的跡象更容易被忽視。（示意圖／Envato Elements）
由於女性心臟病的症狀和流感症狀相似，因此許多女性會將其歸咎於感冒、胃酸倒流，甚至是工作壓力和焦慮，往往沒有及時求醫，而是希望藉著躺下休息，讓症狀自動消失，因而錯失最佳治療的時機。如果你或身邊的人出現疑似心臟病的症狀，應該立即前往最近的急診室求醫，把握黃金救援時機。越早獲得醫療幫助，越能降低心臟損傷或死亡的風險。
了解您的風險 照顧心臟健康
我們的年齡、性別和家族病史不能改變，但飲食習慣可以被改善。透過檢視自己的生活方式，可以大大降低心臟病發作的可能性。
一、培養良好的生活習慣
戒菸、規律運動，這些良好的生活習慣，可大大減低罹患心臟病風險。研究顯示，戒菸一年後，人們罹患冠心病的風險就會降低50%。
二、定期進行身體檢查
瞭解自己家族的病史，維持良好的生活習慣，避免高血壓、高膽固醇、糖尿病等疾病找上門，這些都會為心血管疾病埋下伏筆。
三、注意飲食均衡
超重、肥胖，或是營養不良，都有可能引起身體機能不良，引發心臟病，因此在日常生活中應注意飲食和營養均衡。
四、適度排解壓力
日常生活中面對的壓力，若能透過靜坐、運動、與朋友談心等方式獲得排遣，將確保身體機能不受壓力因素而影響。
原文出自：Temple Health
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