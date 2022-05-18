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心臟病症狀發作男女不一樣　專家建議4點預防心臟病

心臟病症狀發作男女不一樣　專家建議4點預防心臟病
心臟病症狀發作男女不一樣　專家建議4點預防心臟病

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-18 12:30:45

我們都在影視作品裏看過心臟病發作的場景，一個人突然摀住胸口，臉色蒼白，露出極度痛苦的神情，接著倒在地上死去。心臟病在過去20年裡，一直是全球的「頭號殺手」，無論男女都有可能罹患心臟病。

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▲ 心臟病在過去20年裡，一直是全球的「頭號殺手」。（示意圖／Envato Elements）

心髒病發作有什麽跡象？

根據外媒Temple Health報導，研究人員發現，男性與女性在心臟病發作的症狀上，有些微不同。相比之下，女性心臟病的跡象更容易被忽視。

 

男性心臟病發作症狀包括：

一、冒冷汗

二、胸痛，伴隨手臂、頸部、下顎疼痛

三、呼吸困難

四、胃灼熱或消化不良

 

女性心臟病發作症狀包括：

一、頭暈、惡心

二、肩胛骨疼痛

三、呼吸困難

四、胃灼熱或消化不良

五、身體疲勞

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Envato Elements
▲ 相比男性而言，女性心臟病的跡象更容易被忽視。（示意圖／Envato Elements）

由於女性心臟病的症狀和流感症狀相似，因此許多女性會將其歸咎於感冒、胃酸倒流，甚至是工作壓力和焦慮，往往沒有及時求醫，而是希望藉著躺下休息，讓症狀自動消失，因而錯失最佳治療的時機。如果你或身邊的人出現疑似心臟病的症狀，應該立即前往最近的急診室求醫，把握黃金救援時機。越早獲得醫療幫助，越能降低心臟損傷或死亡的風險。

 

了解您的風險　照顧心臟健康

我們的年齡、性別和家族病史不能改變，但飲食習慣可以被改善。透過檢視自己的生活方式，可以大大降低心臟病發作的可能性。

 

一、培養良好的生活習慣

戒菸、規律運動，這些良好的生活習慣，可大大減低罹患心臟病風險。研究顯示，戒菸一年後，人們罹患冠心病的風險就會降低50%。

 

二、定期進行身體檢查

瞭解自己家族的病史，維持良好的生活習慣，避免高血壓、高膽固醇、糖尿病等疾病找上門，這些都會為心血管疾病埋下伏筆。

 

三、注意飲食均衡

超重、肥胖，或是營養不良，都有可能引起身體機能不良，引發心臟病，因此在日常生活中應注意飲食和營養均衡。

 

四、適度排解壓力

日常生活中面對的壓力，若能透過靜坐、運動、與朋友談心等方式獲得排遣，將確保身體機能不受壓力因素而影響。

 

 

原文出自：Temple Health

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