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新冠肺炎好可怕不敢出門　年長者活動量下降反成問題

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新冠肺炎好可怕不敢出門　年長者活動量下降反成問題

健康醫療網

2022-05-18 12:31:01

【健康醫療網／記者賴欣平報導】在新冠疫情爆發前，年長者可藉由戶外休閒活動來維持身體活動量，但疫情期間因安全疑慮，這些戶外休閒活動頻率下降或甚至被迫停擺，在家中又沒有進行適度的居家運動，造成年長者活動量下降、肌肉流失、老年衰弱症等問題產生。

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提早發現、及早治療　衰弱症自我檢測

衰弱症患者身體機能退化快，也較同齡正常人更易有跌倒、骨折、失能等狀況，面對這些徵狀，部分患者會誤以為是正常老化現象而有耽誤就醫現象。

如何評估自己是否有衰弱現象？家庭醫學科李文祺醫師解釋，2001年就有學者提出衰弱表現模型（Fried frailty phenotype）沿用至今，其中有五項臨床指標能讓年長者自我評估：

這五項每項以1分來計算，若有1分即為「衰弱前期」，超過3分即被視為衰弱症，需儘速就醫做進一步診斷。

簡易體適能測驗　找出弱點肌群

李文祺醫師提供7項居家就能做的簡易體適能測驗，讓民眾可以評估自己哪些部位肌力不足，進而針對該部位作加強訓練。

（１）上肢肌耐力：進行肱二頭肌手臂屈舉，男性拿8磅啞鈴，女性拿5磅啞鈴，以30秒內能做的次數來做評估。

（２）下肢肌耐力：雙手抱胸從坐姿站起，以30秒內能做的次數來做評估。

（３）靜態平衡：評估單腳站立最多能支撐多久。

（４）動態平衡：距離起點3公尺處放置一張椅子，評估從起點出發繞過椅子回到原位所花費的時間，小於10秒為正常值。

（５）上肢柔軟度：嘗試背後勾手，如勾不到則評估雙手指尖距離。

（６）下肢柔軟度：椅子坐姿體前彎，摸不到腳尖則計算指尖與腳間距離，以此距離來評估。

（７）心肺耐力：原地踏步，以髕骨中點與髂股脊連線 1/2 的高度位置，作為抬膝高度，評估兩分鐘可做次數。

但李文祺醫師也強調，是否能在家做測驗要視個人情況而定，若年長者本身有心臟問題常胸痛、腦神經問題影響平衡，或關節無法承重等狀況，就不建議自己在家施作。

關鍵警訊需注意！　年長者「食慾下降」有多種可能

李文祺醫師提醒，照顧者或家人可多加注意家中年長者是否有「食慾下降」的狀況，此症狀看起來不嚴重，但其實很多疾病早期都會影響食慾。

李文祺醫師分享，以自己臨床經驗來看，年長者食慾下降有可能是牙口不好，或牙齒咬合不正導致無法正常進食，進而影響消化；也可能是吞嚥有問題，怕嗆到導致不想吃東西；或是是腸胃道出血，一般來說，年長者遇到痛症較習慣隱忍，常常等到忍不住才到醫院做抽血檢查，才進一步發現血紅素下降，有腸胃道出血現象。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53763

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