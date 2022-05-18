蔡英文遭批神隱 張惇涵：她覺得事情做完再出來較踏實
本土疫情持續延燒，在野黨屢次批評總統蔡英文神隱，引發論戰，總統府發言人張惇涵與民進黨副秘書長林鶴明今（18）日接受YAHOO TV網路節目《齊有此理》專訪時也對此做出回應。張惇涵表示，對於疫情，蔡英文多數時候保持一貫的冷靜態度，她不是不喜歡出來講話，而是覺得把總統的責任與事情做完，再出來跟大家講這樣比較踏實，人民也會比較安心；林鶴明也說，當然國人會期待蔡英文出來講話，但問題是要先解決，如果出來開記者會問題沒有解決，也只是講講話而已。
談及疫情延燒蔡英文的心境，張惇涵表示，現在疫情可能還會再往上面走一點，但防疫2年多來整個防疫團隊大家都是互相補位的，指揮中心跟專家團隊有專業建議指引，國安、行政團隊做後勤支援，以及需要的協力補防。去年大概5月多，那時台灣面對Delta病毒襲擊，自己有跟蔡英文說要不要出來跟國人講講話，蔡英文跟他說，疫情這種東西是要埋頭苦幹的，做好事情比較重要。
張惇涵說，如果大家回溯過去，蔡英文在去年5月31日在總統府跟大家發表談話，再往前推10天，蔡英文與執政團隊密集做了很多外交斡旋工作，所以去年5月29日本政府宣佈第一批協助台灣的疫苗，6月4日抵達台灣，6月6日美國也宣佈要支援台灣疫苗，這過程當中就是防疫每個環節大家互相幫忙補位，這是最重要的事情。
張惇涵也透露，對於疫情，蔡英文多數時候保持一貫的冷靜態度，但對事情是很要求效率與急迫的，她認為解決事情是最重要的。 「總統不是不喜歡出來講話，而是覺得把總統的責任與事情做完，再出來跟大家講這樣比較踏實，人民也會比較安心，而不是打高空」。
張惇涵也表示，去年國際都在搶疫苗，台灣也迫切需要，蔡英文親自出馬打了很多越洋電話處理這些事，還笑說她的人生很少「跑三點半」 ，除了處理疫苗外，上次可能是剛接民進黨主席時的財務問題。
林鶴明則說，蔡英文是否出來講話是動態的，她也不是從來沒有說明，當然國人會期待蔡英文出來講一些事情，但問題是要先解決，如果出來開記者會問題沒有解決，也只是講講話而已。