COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

阿伯雨中摔斷牙　警摸黑尋回「門面」

▲員警幫阿伯尋回斷牙，省下昂貴的植牙費用（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲員警幫阿伯尋回斷牙，省下昂貴的植牙費用（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-05-18 14:17:07

66歲的吳姓男子日前晚間天雨騎車不慎打滑自摔，不偏不倚撞上人行道路緣造成兩顆門牙斷裂，處理員警得知後，打著手電筒幫吳男找回2顆斷牙，讓他能夠帶上救護車急奔醫院處理，熱心的舉動讓家屬也非常感激。

我是廣告 請繼續往下閱讀

臺中市政府警察局第三分局正義派出所巡佐林錫井、警員楊英明日前晚間8點多前往綠空鐵道旁處理交通事故，66歲的吳姓男子表示，稍早市場收攤後他載著女兒準備騎車回家，因天雨路滑且視線不佳，行經綠空廊道旁時不慎打滑自摔，因兩人都摔得不輕，便趕緊報警求援。員警見他口罩滲血，除了提供新口罩讓他換上，也仔細詢問其傷勢，得知其門牙撞斷，立即拿出手電筒在附近尋找，最後幸運找回2顆斷牙。


原來林巡佐是從警近35年的資深員警，過去也曾處理過民眾斷牙、斷指的案件，他印象中，只要牙齒斷掉趕快找回，迅速送醫處理，都還有可能來得及接回斷牙，省下昂貴的植牙費用，因此聽聞老翁牙齒斷掉的當下，才會趕緊幫忙找回斷掉的牙齒，讓全程在旁目睹的女兒也非常感激員警的熱心。


據牙醫師表示，民眾撞斷牙齒後若能及時找回，並儘快於1小時內請牙醫處置，都仍有接回的可能性，提醒民眾找回斷牙或牙齒碎片後，可泡在冰牛奶中保持斷牙濕潤，若沒有牛奶，也可含在嘴巴內用唾液保護牙周細胞，並儘速就診，增加接回的成功率。警方也提醒民眾，雨天騎車時務必放慢車速，避免因積水較深導致打滑，平時也要注意輪胎胎紋、燈組是否正常，確保雨天時的行車安全。
 

大樹藥局賣唾液快篩！每劑175元　「家有小孩」可買10劑

網購蘋果手機故意不取貨　竟是耍這一招~

孝女做祭改　遭乩童「將身上不好的東西弄掉」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀