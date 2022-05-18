阿伯雨中摔斷牙　警摸黑尋回「門面」

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臺中市政府警察局第三分局正義派出所巡佐林錫井、警員楊英明日前晚間8點多前往綠空鐵道旁處理交通事故，66歲的吳姓男子表示，稍早市場收攤後他載著女兒準備騎車回家，因天雨路滑且視線不佳，行經綠空廊道旁時不慎打滑自摔，因兩人都摔得不輕，便趕緊報警求援。員警見他口罩滲血，除了提供新口罩讓他換上，也仔細詢問其傷勢，得知其門牙撞斷，立即拿出手電筒在附近尋找，最後幸運找回2顆斷牙。
原來林巡佐是從警近35年的資深員警，過去也曾處理過民眾斷牙、斷指的案件，他印象中，只要牙齒斷掉趕快找回，迅速送醫處理，都還有可能來得及接回斷牙，省下昂貴的植牙費用，因此聽聞老翁牙齒斷掉的當下，才會趕緊幫忙找回斷掉的牙齒，讓全程在旁目睹的女兒也非常感激員警的熱心。
據牙醫師表示，民眾撞斷牙齒後若能及時找回，並儘快於1小時內請牙醫處置，都仍有接回的可能性，提醒民眾找回斷牙或牙齒碎片後，可泡在冰牛奶中保持斷牙濕潤，若沒有牛奶，也可含在嘴巴內用唾液保護牙周細胞，並儘速就診，增加接回的成功率。警方也提醒民眾，雨天騎車時務必放慢車速，避免因積水較深導致打滑，平時也要注意輪胎胎紋、燈組是否正常，確保雨天時的行車安全。