65歲長者快篩陽即確診！需先視訊評估　5大注意事項看這

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一、65歲(含)以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性時，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師協助評估確認。
二、民眾或評估醫師對於快篩陽性結果，如未有共識或疑義時，應攜帶以夾鏈袋密封包裝之檢測卡匣/檢測片，前往鄰近開設防疫門診醫療院所、社區篩檢站或社區採檢院所，再次進行PCR核酸檢驗。
三、外出時務必佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。
四、為降低病毒傳播的風險，須親自到院時應注意以下事項：
(一)正確佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。
(二)遵循院所規劃之就醫動線與流程。
(三)報到時主動告知院所抗原檢驗結果。
(四)避免與他人交談。除補充水分外，避免飲食。
(五)避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。
指揮中心籲請醫療院所應妥善規劃民眾就醫及採檢動線，如設置防疫門診、採檢專區、或利用事前預約、線上查詢看診進度等方式，規劃減少就醫及採檢民眾與其他病人近距離接觸及候診時間之配套措施。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，確保醫療量能充足以因應疫情。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。