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泡麵排行公開！螺螄粉首進榜　「冠軍」狠甩統一肉燥麵

▲疫情期間泡麵成為最熱門的防疫物資之一，電商公開熱銷排行，盤點最受民眾青睞的10大人氣泡麵。（圖／Shutterstock）
▲疫情期間泡麵成為最熱門的防疫物資之一，電商公開熱銷排行，盤點最受民眾青睞的10大人氣泡麵。（圖／Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-18 14:16:05

熱水一沖就能開吃，泡麵堪稱是最方便的料理沒有之一，尤其身處疫情之下，泡麵、乾拌麵更成為最熱門的必備物資之一。電商龍頭momo購物網觀察發現，泡麵近期銷售較去年同期暴增逾2倍，進一步公開泡麵、乾拌麵銷售排行，盤點最受民眾喜愛的10大口味。

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根據momo購物網內部銷售數據顯示，前三名依序是來一客鮮蝦魚板、統一肉燥麵、維力炸醬麵，老牌泡麵從小到大吃不膩。相較過去幾年進口泡麵大行其道，今年反而吹起經典懷舊風，來一客、統一麵、維力、味丹、台酒等本土品牌強勢霸榜，佔整體排行多達8席名次。

▲即使進口泡麵口味多元，吃來吃去還是本土口味最對味。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲即使進口泡麵口味多元，吃來吃去還是本土口味最對味。（示意圖／記者陳雅雲攝）
異國品牌如日本日清、韓國農心則靠經典口味穩穩進榜，連韓國人都愛的農心辛拉麵奪下第4名，第5名則是擊敗一大票乾拌麵的曾拌麵香蔥椒麻口味，也是銷量唯一力尬泡麵的乾拌麵代表，新入榜的新品則有第6名的老四川螺螄風味粉。

▲螺螄粉近年在台暴紅，老四川螺螄風味粉酸辣粉奪下第6名。（圖／momo購物網提供）
▲螺螄粉近年在台暴紅，老四川螺螄風味粉酸辣粉奪下第6名。（圖／momo購物網提供）
話題商品另有日清咚兵衛油豆腐烏龍麵，吃得到整塊日式油豆腐，以及維力推出素飄香素麻辣燙風味麵，被喻為最不像素食的素食泡麵，水哦千拌麵則以黑麻油搭配老薑的口味吸引許多粉絲，雖然並未擠上前10名，但都是人氣緊追在後的夯品。

▲維力素飄香素麻辣燙風味麵雖未能進榜，但人氣頗高，被喻為最不像素食且好吃的素食泡麵。（圖／momo購物網提供）
▲維力素飄香素麻辣燙風味麵雖未能進榜，但人氣頗高，被喻為最不像素食且好吃的素食泡麵。（圖／momo購物網提供）
■momo購物網近期泡麵銷售排行：
TOP 1 ：來一客鮮蝦魚板
TOP 2 ：統一麵肉燥風味
TOP 3 ：維力炸醬麵
TOP 4： 農心辛拉麵
TOP 5 ：曾拌麵香蔥椒麻
TOP 6 ：老四川螺螄風味粉
TOP 7 ：味味A排骨雞麵
TOP 8 ：台酒花雕雞麵
TOP 9 ：日清合味道海鮮杯麵
TOP 10： 滿漢大餐蔥燒牛肉

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