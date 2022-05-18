米其林「新入選」台中餐廳出爐

台中是許多特色美食、創新小吃的發源地，也是米其林評鑑的城市，為持續發掘具潛力的在地特色美食，自今年起 4 月起米其林官方每月持續發布「新入選」的餐廳名單，台中市政府觀旅局也將以搭配每月新出爐名單，提供周邊好玩景點，全台各地饕客來趟台中美食小旅行。

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觀旅局表示，台中向來為多元飲食市場的百家爭鳴之地，來自各地的主廚貢獻多元手藝，店家盡力提升餐飲環境與待客之道，將台中推向國際美食觀光之都。此次台中 4 、 5 月「新入選」的餐廳有 5 家，分別是位在沙鹿區的「鳳記鵝肉老店」及「梅子」、南屯區的「小初店」、中區的「越南你好」及太平區的「 L'Atelier par Yao 」。

觀旅局說，位在沙鹿區的人氣老店「鳳記鵝肉」，不僅吃的到鮮嫩的溫體鵝，更有各式鵝肉料理；同樣位於沙鹿的「梅子」，創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就用料鮮美的好名聲，用餐完可到近年的打卡熱點「台中沙鹿休閒景觀步道」散步，在看似無限綿延的長廊中，彷彿置身異世界秘境。

另外，「小初店」，是南屯區一間販售古早台灣味餐點的小吃店，招牌滷肉飯，肉燥肥而不膩，品嘗後還可到百年歷史古蹟的萬和宮來場歷史文化巡禮，周邊老街上也有眾多販售古早味的店家值得探訪；中區的「越南你好」擅長烹調北越美食，店內招牌的米線拼盤搭配經典的辣椒蝦醬或魚露沾醬，澎湃美觀又美味，一路之隔便是著名的綠川水岸廊道。