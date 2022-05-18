中重症+183！2歲童確診急性腦炎亡 50多歲女打3劑猝逝
指揮中心今（18）日表示，本土新增85310，創新高，死亡也新增41例，人數屬於平新高；醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中1例死亡是基隆2歲男童，沒有打過疫苗，也無慢性病史，死因是新冠病毒感染併急性腦炎及多重器官衰竭。
基隆一名年僅2歲的林姓男童確診，13日晚間高燒到42度，送往衛福部基隆醫院急診，經部立基隆醫院兒科醫師診斷為「病毒性腦炎」不過，在轉院到北榮搶救7小時仍宣告不治死亡。
羅一鈞表示，該名2歲確診男童沒有打過疫苗，也無慢性病史，死因是新冠病毒感染併急性腦炎及多重器官衰竭。
今天新增183例中重症，包括153例中症、30例重症，羅一鈞指出，新增41例死亡個案中，有40人有慢性病史，另有20人沒打疫苗，28人未打滿3劑，年齡最大者為90多歲，年紀較輕的則為50多歲，兩人分別有肝硬化或甲狀腺方面病史，其中有1人打過三劑，染疫後合併敗血性休克或心肺衰竭過世。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。