COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中重症+183！2歲童確診急性腦炎亡　50多歲女打3劑猝逝

▲羅一鈞指出，其中1例死亡是基隆2歲男童，沒有打過疫苗，也無慢性病史，死因是新冠病毒感染併急性腦炎及多重器官衰竭。（圖／指揮中心）
▲羅一鈞指出，其中1例死亡是基隆2歲男童，沒有打過疫苗，也無慢性病史，死因是新冠病毒感染併急性腦炎及多重器官衰竭。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 14:18:122022-05-18 14:20:29

指揮中心今（18）日表示，本土新增85310，創新高，死亡也新增41例，人數屬於平新高；醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中1例死亡是基隆2歲男童，沒有打過疫苗，也無慢性病史，死因是新冠病毒感染併急性腦炎及多重器官衰竭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆一名年僅2歲的林姓男童確診，13日晚間高燒到42度，送往衛福部基隆醫院急診，經部立基隆醫院兒科醫師診斷為「病毒性腦炎」不過，在轉院到北榮搶救7小時仍宣告不治死亡。

羅一鈞表示，該名2歲確診男童沒有打過疫苗，也無慢性病史，死因是新冠病毒感染併急性腦炎及多重器官衰竭。

今天新增183例中重症，包括153例中症、30例重症，羅一鈞指出，新增41例死亡個案中，有40人有慢性病史，另有20人沒打疫苗，28人未打滿3劑，年齡最大者為90多歲，年紀較輕的則為50多歲，兩人分別有肝硬化或甲狀腺方面病史，其中有1人打過三劑，染疫後合併敗血性休克或心肺衰竭過世。（編輯：孫唯容）

▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）
▲本土病例分析。（圖／指揮中心提供）
▲中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）
▲中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）
▲（圖／指揮中心提供）
▲死亡病例說明。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

直播／年滿65歲「快篩陽＝確診」上路！陳時中最新說明

嘉縣醫師藥師聯手「詐領健保」！10多年海削逾2500萬元

台鐵維修車釀2死1傷案！司機、瞭望員「過失致死罪」起訴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀