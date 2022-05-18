肌腱內長石頭痛爆　震波治療免開刀緩解不適

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在今年3月初轉為劇烈疼痛，半夜輾轉難眠，每晚一定會被痛醒，再轉而求助骨科，經磁振造影檢查顯示左肩旋轉肌腱有輕微撕裂傷，合併有一顆10*3 mm橄欖球狀的鈣化（俗稱結石），與病患討論後患者不想手術，因此轉至臺北市立聯合醫院中興院區復健科想進一步執行震波治療。
肩關節運動 一個月後緩解9成
門診時，復健科主任武俊傑藉由理學檢查發現，李女士肩關節活動度受限，棘上肌腱附著於肱骨頭部位有明顯壓痛點，倒罐測試（empty cane test）亦有顯著疼痛，除教導肩關節運動以緩減沾黏現象外，即予安排震波治療，因患者所有健保給付之相關處置幾乎均無法改善，雖然震波治療為自費項目，經詳細解說後患者也願一試。
第一次震波治療後一週，李女士疼痛明顯改善，可一覺到天亮，疼痛減輕5成，故再予執行一次震波治療，一個月後僅剩某一角度輕微疼痛，自述已緩解九成，並持續遵從醫囑，每日執行關節運動。
震波治療 效果佳、花費時間短
武俊傑主任指出，鈣化性肌腱炎是一個棘手且惱人的疾病，相關研究論文多達數千篇，即可知其複雜及難治癒的特性，震波治療在眾多治療方式中，確實為一效果佳且花費時間短的選項。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53768
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