開槍害1死5傷！警曝周文偉房間 室友：他自認政治難民
美國加州橘郡（Orange County）拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生一起槍擊案，造成1人死亡、5人受傷。台裔槍手周文偉（David Chou）目前已經遭到警方逮捕。美國檢調16日搜索周文偉的住處，他的房間內部也隨之曝光。周文偉的室友表示，他的印象中周文偉是個善良的人，但曾批評台灣政府相當腐敗，自認為是「政治難民」，完全不想和台灣有瓜葛。
綜合美媒報導，美國檢調在16日晚上前往周文偉住處進行搜索，他的室友戴維斯（Jordin Davis）表示，檢方當時帶走了一台筆記型電腦，以調查電子紀錄。一名自稱是戴維斯的網友，在網路上曝光了警方的搜索票和一段周文偉房間被搜索後的影片，畫面顯示房間內相當凌亂，床上堆放大量雜物。雖然未證實此人是否就是戴維斯，不過畫面與外媒公開的影片相符。
戴維斯表示，當他得知周文偉的犯行後相當的震驚，「我的在教堂殺人，並用槍打傷了另外五個人，他現在被拘留了，而這件事也上了新聞，我想我真的要吐了。」他根本不知道周文偉有槍，但他相信仇恨確實是犯案動機。
戴維斯說，在案發不到2個禮拜之前，周文偉第一次談到台灣。戴維斯表示，當時周文偉覺得台灣政府腐敗，而且不滿台灣人對政府的支持，「他讓自己看起來是一個政治難民。」同時周文偉也談到離開台灣的原因，是因為他不喜歡台灣的政治局勢，甚至表示不想和台灣有任何關係。
周文偉是在今年2月時，搬到內華達州南部的這間4房公寓，戴維斯表示，周文偉是一個善良、安靜的人，還會請他吃東西。除了閒聊或者聊戴維斯的狗「Zeus」外，2人幾乎沒有交談，周文偉的作息相當正常，每天回家就是睡覺、洗澡，然後就出門上班。
戴維斯補充稱，基本上周文偉就是個「非常善良、慷慨的人」，對他的狗也很好。
周文偉在行兇後遭到逮捕，目前周文偉面臨5項殺人未遂、4向非法持有爆裂物和1項持槍謀殺罪名，很有可能被判死刑。