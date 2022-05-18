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新冠口服藥領用數連兩日大增！昨創新高　王必勝曝2原因

▲醫療應變組副組長王必勝說明國內疫情口服用藥情況。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長王必勝說明國內疫情口服用藥情況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-18 14:53:362022-05-18 14:58:46

中央流行疫情指揮中心表示，今（18）日國內新增85310例本土個案，創今年新高，隨著本土病例連連激增，根據統計，口服抗病毒藥昨天單日使用3304人份，創新高紀錄，醫療應變組副組長王必勝指出，目前輝瑞口服藥（Paxlovid）累計用了11328人份，莫納皮拉韋（Molnupiravir）3875人份，合計1萬5203人份。

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王必勝表示，口服抗病毒藥物用量在5/16以及5/17大幅增加，昨日Paxlovid用了2874人份，默沙東口服藥莫納皮拉韋則用了430人份，總數是3304人份，為單日新高。

由於目前「快篩陽=確診」，恐使口服藥供不應求，王必勝也稱這兩天的使用量增幅變大，是因為相關流程變得順暢，以及藥物的佈點也比較多，所以持續的量這些藥物供給順利、流程順利，能將適合的病人，能在黃金的時間內，即時服用到藥物。（編輯：林莞茜）

▲國內本土確診個案口服用藥情況。（圖／指揮中心）
▲國內本土確診個案口服用藥情況。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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