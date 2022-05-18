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本土飆破8萬5千例「中南部上升中」！陳時中：還沒到頂端

▲今本土飆破8萬例，對此，指揮官陳時中也坦言「今天8萬5還是沒有到達頂端」。（圖／指揮中心）
▲今本土飆破8萬例，對此，指揮官陳時中也坦言「今天8萬5還是沒有到達頂端」。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 14:40:05

本土疫情大爆發，今（18）日確診案例更是飆破8萬例，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言「今天8萬5還是沒有到達頂端，還會再持續發展一陣子」，至於最近南部疫情升溫，外界也十分憂心未來恐怕會出現「黃金交叉」，陳時中也說「台灣就是一日生活圈，大家染疫情況都會差不多」。

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針對最近本土疫情爆發，陳時中表示，每個國家疫情各有不同，每段時間也不一樣，疫情從昨（17）日到今天成長30%，但之前也有瞬間成長30%，疫情本來就會有高高低低的情況，但整體方向與幅度是不會變的，只是有時申報順序或是採檢人數，都會有所影響，「今天8萬5還是沒到達頂端，還會再持續發展一陣子」。

而針對「黃金交叉」一說，陳時中也表示，「台灣就是一日生活圈，大家染疫情況都會差不多，疫苗施打情況差不多，整體社會管治情況也差不多」，所以不會差到太遠。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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