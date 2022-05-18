COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

社區農特產品質感變身！文化局攜手青年設計師推吸晴好物

▲甲仙大田社區商品包括五味追日麵（芋頭、紅龍果、竹炭、薑黃、龍鬚菜）、梅芋竹禮盒（脆梅、芋頭麵、竹筍）、黃荊茶包及代工加工品（麻油、苦茶油、芋頭豆腐乳），主視覺改造以芋頭切割紋路、搭配代表甲仙的紫色系為元素。（圖／資料照片）
▲甲仙大田社區商品包括五味追日麵（芋頭、紅龍果、竹炭、薑黃、龍鬚菜）、梅芋竹禮盒（脆梅、芋頭麵、竹筍）、黃荊茶包及代工加工品（麻油、苦茶油、芋頭豆腐乳），主視覺改造以芋頭切割紋路、搭配代表甲仙的紫色系為元素。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-05-18 17:00:00

高雄物產豐饒，各社區擁有別具特色之農特產品，為使當地優質社區農特產品得以從市場中成功脫穎而出，高市府文化局特別媒合青年設計師盤點在地產品、發掘文化元素，實地觀察包裝需求，並與社區代表及居民充分溝通，歷時近1年產出梓官梓平社區、六龜寶來人文協會及新發社區、旗山糖廠社區及圓富社區、甲仙大田社區等品牌伴手禮盒，達成社區與青年設計師跨域合作典範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲漆藝為梓品社區地域性品牌，為建立社區對外溝通的識別度，延伸以「梓」字與漆藝加上送禮與祝福的意象，設計概念使用漆器的色塊延伸，呈現出創新的社區識別。（圖／資料照片）
▲漆藝為梓品社區地域性品牌，為建立社區對外溝通的識別度，延伸以「梓」字與漆藝加上送禮與祝福的意象，設計概念使用漆器的色塊延伸，呈現出創新的社區識別。（圖／資料照片）
高市府文化局局長王文翠表示，為協助社區農特產品包裝特色化，落實市長陳其邁上任以來重視且大力推動的青年政策，文化局引介社區工作者、青年設計師進入農村，了解社區農特產品包裝設計及面臨市場等困境，藉由導入共創設計概念，萃取出六個社區產業文化底蘊及創意。而本次精彩的設計成果也將在2022年台灣設計展展出，充分展現高雄設計力及文化力。

▲圓富社區以社區阿嬤做為原型導入咖啡濾掛包等商品包裝設計，靈感源於走入社區時發現，圓富社區活動中心改造而成的「隘堤咖啡」，店內的服務生阿嬤平均年齡80歲，有「全台最老的咖啡店」的稱號。（圖／資料照片）
▲圓富社區以社區阿嬤做為原型導入咖啡濾掛包等商品包裝設計，靈感源於走入社區時發現，圓富社區活動中心改造而成的「隘堤咖啡」，店內的服務生阿嬤平均年齡80歲，有「全台最老的咖啡店」的稱號。（圖／資料照片）
本次擔任計畫執行溝通、媒合設計師進入社區的輔導團隊廖于瑋表示，六個社區都有相當出色的農特產品，但礙於商品只有初階的公版包裝，特色難以突顯。這次市府導入設計師能量走進社區，深入了解在地，做出得以向外界傳達在地文化故事的包裝設計。熟稔社區狀況的她也坦言，為了選擇適合產品與設計師，最大的挑戰在於與社區溝通過程須取得共識。

▲新發社區致力推廣友善農業、生態旅遊及在地農產品，商品LOGO設計發想主要使用六龜知名水鹿泡在溫泉裡作為剪影，鹿角的部分則是使用茶葉形狀，同時呈現六龜擁有多種好物意象。（圖／資料照片）
▲新發社區致力推廣友善農業、生態旅遊及在地農產品，商品LOGO設計發想主要使用六龜知名水鹿泡在溫泉裡作為剪影，鹿角的部分則是使用茶葉形狀，同時呈現六龜擁有多種好物意象。（圖／資料照片）
圓富社區以阿嬤做為原型，導入咖啡濾掛包等商品包裝設計，靈感源於走入社區時發現，由活動中心改造而成的「隘堤咖啡」，店內的服務生阿嬤平均年齡80歲，有「全台最老的咖啡店」的稱號。圓富社區理事長陳宗卿表示，社區的阿嬤才是社區的主角，所以希望包裝設計方向以阿嬤們工作的姿態為元素，讓大家第一眼就可以理解到背後要傳達的在地故事，非常感謝市府對社區的協助輔導挹注資源，發揮地方創生效益。

▲糖廠社區改造在地獨特商品「香蕉手抄紙體驗包」包裝，主視覺採用簡潔大方的山形色塊，勾勒旗尾山形與代表性的糖廠煙囪，重現製糖冒出的陣陣白煙和蔗香。（圖／資料照片）
▲糖廠社區改造在地獨特商品「香蕉手抄紙體驗包」包裝，主視覺採用簡潔大方的山形色塊，勾勒旗尾山形與代表性的糖廠煙囪，重現製糖冒出的陣陣白煙和蔗香。（圖／資料照片）
負責梓平社區、寶來人文協會包裝設計的映品設計師林杰輝指出，設計應該傳遞社區正確的價值，讓接觸的人在最短的時間內就能理解社區的意義。而出身旗山人的CARL CHANG張云昕設計師，重新走踏旗山的糖廠及圓富社區，並與社區充分溝通後，以擅長的插畫設計出生動的包裝視覺，讓人感受到家鄉的溫暖。操刀大田、新發社區的天晴文化設計師陳棠逸則深感走入社區體會社區生活、跟社區的人相處後才能做出社區真正需要的設計。

高市府文化局表示，六家社區成功導入設計師產出兼具故事力及設計力的新包裝商品，這是市府協助社區農特產品轉型的重要示範成果，未來將依「設計參與」，強化社區相關設計資訊及實務經驗，不僅是產品優化，也將品牌、商品設計概念內化，降低社區面對設計包裝企劃時面臨的溝通障礙。目前六家社區商品已上架，文化局也邀請大家以行動消費支持，促進社區自主發展與永續經營。

▲寶來人文協會以在地明星商品「寶來陶」作為包裝設計改造目標，萃取出六龜人文風景作為設計元素，使寶來陶製成的馬克杯、點心盤和茶杯禮盒組與社區文化底蘊結合，深化商品品牌形象。（圖／資料照片）
▲寶來人文協會以在地明星商品「寶來陶」作為包裝設計改造目標，萃取出六龜人文風景作為設計元素，使寶來陶製成的馬克杯、點心盤和茶杯禮盒組與社區文化底蘊結合，深化商品品牌形象。（圖／資料照片）
高雄市政府文化局廣告

高雄社區農產伴手商品設計媒合計畫 紀錄片




媒合過程及六家社區商品簡介：https://reurl.cc/9GVzqj

學客語很簡單！高雄市客語深根服務計畫邊玩邊學

守護海洋！高雄港務分公司舉辦淨灘活動

台灣第二座「麥當勞叔叔之家」拓展至高雄　醫護予肯定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀