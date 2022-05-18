vivo再度攜手蔡司推vivo X80 配置「雙心臟」影像大進化
近期台灣手機市場很熱絡，有不少新機推出，像是有POCO最新旗艦機POCO F4 GT電競手機，OPPO也有OPPO Find X5 Pro，搭載MariSilicon X自研影像NPU晶片，攜手哈蘇(Hasselblad)共創色彩調節系統。vivo也不甘示弱，日前官方正式宣布於下週四(5/26) 在台舉辦線上新品發表會，將會推出聯發科天璣9000 處理器，以及vivo獨家自行研發的V1+影像晶片的vivo X80手機，至於，更頂規的X80 Pro此次可能不會現身。
vivo X80配置聯發科天璣9000 和vivo獨家自研V1+影像晶片，拍照功能大進化，夜拍效果再次升級，除了擁有蔡司的 Biotar、 Distagon、Planar 和 Sonnar 四款虛化拍攝效果，還新增蔡司 Cinematic 電影虛化。蔡司T*鍍膜，讓民眾用手機也能拍電影大片。vivo X80 採用6.78吋曲面螢幕，支援120Hz螢幕更新率，240Hz 觸控採樣率，配置4,500mAh電量，支援80W快充。內建自家研發的V1+影像晶片，可做到 MEMC動態補償、HDR 畫質提升等功能。
鏡頭部分，X80依舊和蔡司合作，T*鍍膜的三鏡頭主相機，採用 Sony IMX866 RGBW 5000萬畫素感光元件，另有1200 萬畫素超廣角與1200萬畫素人像鏡頭，並整合新一代蔡司鏡頭效果與濾鏡。新增質感人樣合照、360 度地平線防手震。前置 3,200 萬畫素自拍鏡頭，支援臉部辨識。