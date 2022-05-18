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張善政戰桃園　萬美玲：黨中央應先溝通才能加速整合

▲國民黨中常會今（18）日通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲國民黨中常會今（18）日通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-18 15:15:452022-05-18 15:19:35

國民黨中常會今（18）日通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長。對此，在桃園具有一定支持度的立委萬美玲建議張善政應儘早到桃園做準備，但她認為黨中央在做決定前應先與地方溝通，會更有利張善政整合。

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國民黨在桃園市長選舉提名過程中爭議不斷，立委呂玉玲及台北市前議員羅智強自行宣布參選，而民調較高的魯明哲、萬美玲也從未排除接受徵召參戰的選項。據指出，國民黨主席朱立倫是接受高雄市前市長韓國瑜的推薦，朱也認為張善政是適合人選。

萬美玲則說，朱立倫過去這段時間接稱桃園不急著提名、時間可以往後延等，所以地方難免有點驚訝，不過，人選確定後，也只剩下全力輔選這條路可以走，但若黨中央事前能先溝通協調，會更有助於張善政整合。

萬美玲表示，張善政在學經歷上沒有任何問題，但是地方的整合沒有太多時間，建議張要趕快下來地方拜會，做整合工作。萬強調，民進黨再晚都有執政優勢、國家機器與媒體的輔選，「國民黨什麼都沒有」，如今主帥出來，就應立即開始打戰。

針對黨中央經過背景經歷、黨內派系等因素綜合評估過後，決定徵召具有行政及選戰經驗張善政，張稍早透過臉書表示，日前朱對他表達希望徵召我投入桃園市長選舉的意思。輾轉深思後，決意投入桃園市長選戰，強調自己願意用此生的專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個我們原本就應該享有的美好未來。

張善政說，工程專業、科技專業出身的他，卸下行政院長一職之後，持續投入從事科普教育的善科基金會，週末定期在壽豐務農。低頭親近土地，但從未忘記國家目前遭遇的瓶頸和危機。他也提及，過去這兩年多疫情肆虐，先是缺口罩、繼而沒疫苗，現在缺快篩，藥房門口長長的隊伍，口罩遮不住民眾殷切盼望能買到、擔心買不到的表情。

張指出，政府的防疫特別預算一再加碼，但是民眾無奈的排隊隊伍卻是一再延長。「這幾年一直活在政府大內宣的吹噓之下，而只能一步步的看著我們的家園體質日漸衰弱。」他誓言要用畢生累積的能量，為台灣、為桃園再打拼一次！而且，這一次從地方出發，站在國家願景的高度，用盡我行政的經驗，落實到桃園的市政擘畫，體現給桃園市民更美好的未來。

「為什麼是桃園？桃園不僅是國家的大門、也是最年輕的希望、更是台灣發展的心臟。」張善政說，他在龍潭渴望園區曾經工作12年，2012年他擔任行政院科技政務委員後，用高速無線網路，把復興鄉當成照顧偏鄉遠距醫療的實驗基地。桃園是全國最大工業縣市，近年移入許多年輕人口，科技發展前途無量。桃園只需要一位有經驗、有高度、有視野的領航舵手，就能啟動桃園蘊藏的豐沛動能，自然而然的成為一個最國際化的都市、最宜居的家園。

張善政指出，希望讓中華民國的國門之都，能夠更亮麗耀眼，讓桃園的科技內涵揚名國際。他更希望桃園鄉親想到桃園的家，就湧起一絲微笑，因此提出「微笑桃園」的期許，不論老少青壯，只要來到桃園，都能安身立命、都能實現人生理想，這就是他要實現的「微笑桃園」。

張善政說，走到第一線，對民眾表達真實理念，實際帶給民眾福祉，這是他對這塊土地最深厚的敬意，也是此生最誠摯的初衷，今天許下對桃園鄉親的承諾，自己必全力以赴，無怨無悔。

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