張善政戰桃園　萬美玲：黨中央應先溝通才能加速整合

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萬美玲則說，朱立倫過去這段時間接稱桃園不急著提名、時間可以往後延等，所以地方難免有點驚訝，不過，人選確定後，也只剩下全力輔選這條路可以走，但若黨中央事前能先溝通協調，會更有助於張善政整合。
萬美玲表示，張善政在學經歷上沒有任何問題，但是地方的整合沒有太多時間，建議張要趕快下來地方拜會，做整合工作。萬強調，民進黨再晚都有執政優勢、國家機器與媒體的輔選，「國民黨什麼都沒有」，如今主帥出來，就應立即開始打戰。
針對黨中央經過背景經歷、黨內派系等因素綜合評估過後，決定徵召具有行政及選戰經驗張善政，張稍早透過臉書表示，日前朱對他表達希望徵召我投入桃園市長選舉的意思。輾轉深思後，決意投入桃園市長選戰，強調自己願意用此生的專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個我們原本就應該享有的美好未來。
張善政說，工程專業、科技專業出身的他，卸下行政院長一職之後，持續投入從事科普教育的善科基金會，週末定期在壽豐務農。低頭親近土地，但從未忘記國家目前遭遇的瓶頸和危機。他也提及，過去這兩年多疫情肆虐，先是缺口罩、繼而沒疫苗，現在缺快篩，藥房門口長長的隊伍，口罩遮不住民眾殷切盼望能買到、擔心買不到的表情。
張指出，政府的防疫特別預算一再加碼，但是民眾無奈的排隊隊伍卻是一再延長。「這幾年一直活在政府大內宣的吹噓之下，而只能一步步的看著我們的家園體質日漸衰弱。」他誓言要用畢生累積的能量，為台灣、為桃園再打拼一次！而且，這一次從地方出發，站在國家願景的高度，用盡我行政的經驗，落實到桃園的市政擘畫，體現給桃園市民更美好的未來。
「為什麼是桃園？桃園不僅是國家的大門、也是最年輕的希望、更是台灣發展的心臟。」張善政說，他在龍潭渴望園區曾經工作12年，2012年他擔任行政院科技政務委員後，用高速無線網路，把復興鄉當成照顧偏鄉遠距醫療的實驗基地。桃園是全國最大工業縣市，近年移入許多年輕人口，科技發展前途無量。桃園只需要一位有經驗、有高度、有視野的領航舵手，就能啟動桃園蘊藏的豐沛動能，自然而然的成為一個最國際化的都市、最宜居的家園。
張善政指出，希望讓中華民國的國門之都，能夠更亮麗耀眼，讓桃園的科技內涵揚名國際。他更希望桃園鄉親想到桃園的家，就湧起一絲微笑，因此提出「微笑桃園」的期許，不論老少青壯，只要來到桃園，都能安身立命、都能實現人生理想，這就是他要實現的「微笑桃園」。
張善政說，走到第一線，對民眾表達真實理念，實際帶給民眾福祉，這是他對這塊土地最深厚的敬意，也是此生最誠摯的初衷，今天許下對桃園鄉親的承諾，自己必全力以赴，無怨無悔。