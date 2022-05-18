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小嫻砸重金找代孕仍失敗　看同歲趙小僑懷孕「親吐心聲」

▲小嫻曾砸重金找代孕仍失敗，看同歲趙小僑懷孕後親吐心聲。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻曾砸重金找代孕仍失敗，看同歲趙小僑懷孕後親吐心聲。（圖／小嫻臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-18 15:32:25

42歲的趙小僑2016年和劉亮佐結婚後努力求子，曾經歷過1次人工受孕、2次試管失敗後，去年好不容易懷孕卻遇到胎停，讓她相當難過。不過趙小僑不放棄，仍努力拚最後一次試管，今（18）日終於宣布懷孕喜訊，且寶寶已經在的肚子裡30周。許多已升格人母的藝人、資深女星紛紛留言祝福，而與她同樣歲數的小嫻也開心大喊：「恭喜太棒了好美喔！」

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▲趙小僑宣布懷孕。（圖／趙小僑臉書）
▲趙小僑稍早宣布懷孕。（圖／趙小僑臉書）
趙小僑的貼文引來不少圈內好友獻聲祝賀，包括熊熊、楊麗音、夏如芝、曾寶儀和潘慧如等人，其中在生育方面也曾遭遇挫折的小嫻，這次看到趙小僑成功懷孕，激動情緒難以掩飾，開心大喊恭喜。

▲趙小僑的貼文引來不少圈內好友獻聲祝賀。（圖／趙小僑臉書）
▲趙小僑的貼文引來不少圈內好友獻聲祝賀。（圖／趙小僑臉書）
事實上，先天就沒有子宮的小嫻為了傳宗接代，曾3度跑到美國取卵、找代理孕母，怎料砸下400多萬，卻仍「做人」失敗，坦言不怕皮肉痛，只擔心不孕所帶來的煎熬，種種生育壓力被外界視為與何守正離婚原因。

▲小嫻無奈吐露心情。（圖／小嫻臉書）
▲小嫻曾3度跑到美國取卵。（圖／小嫻臉書）
小嫻與何守正離婚後遇到金剛，2人交往一年多最後仍以分手收場，小嫻強調退回朋友位置對誰都好，並未把真正分開原因說明白，不過她一句「希望金剛經濟獨立」，似乎正暗示對方並沒有達到自身理想對象的條件。

眼看身旁同期好友紛紛結婚、抱孩，小嫻不眼紅，選擇大方祝福，而她目前正積極考取導覽員執照，預計6月底結束課程，汲汲營營完成人生願望清單的她，依舊帶給大家正能量，粉絲們也祝福她未來可以找到更適合的人。
 

▲小嫻和金剛交往期間，多次傳出分手。（圖／翻攝小嫻臉書）
▲小嫻和金剛日前宣布分手。（圖／小嫻臉書）

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