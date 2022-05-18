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治療退化性關節炎免開刀！　PCP細胞治療助享行動自由

治療退化性關節炎免開刀！　PCP細胞治療助享行動自由
治療退化性關節炎免開刀！　PCP細胞治療助享行動自由

健康醫療網

2022-05-18 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】八旬林姓老翁身體硬朗，經常出門跳早舞或跟山友爬山，但去年開始發覺右膝卡卡、痠痛甚至不良於行，雖嘗試注射類固醇、吃消炎藥，症狀仍未改善，醫師建議採用「高濃度血液單核球（PCP）」細胞治療，三個月後老翁不僅擺脫疼痛，還能開車出門、繼續爬山，享受樂活人生。

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退化性關節炎　常見痠軟無力、疼痛等症狀

亞洲大學附屬醫院神經外科、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆醫師表示，退化性關節炎是由於關節內的軟骨磨損退化，導致周邊骨不正常的增生以及關節腔變窄，患者在活動時會感到關節腫脹，同時伴隨出現痠軟無力、疼痛、僵硬，不僅上下樓梯困難，甚至連平地行走也會出現障礙，讓不少長輩們飽受煎熬，甚至萌生厭世念頭。

年長者手術風險高　自體單核細胞球純化技術當日可返家

一般罹患退化性關節炎患者會採取復健、藥物，或注射玻尿酸、類固醇、自體血小板增生療法等治療，嚴重者得開刀置換人工關節，但類似林伯伯這類年紀大，手術風險高，加上本身不希望動刀的患者為數眾多，因此醫病溝通後，決定採用「自體單核細胞球純化技術」（PCP）治療，當天注射後即可返家。

PCP治療　自體血液抗發炎、促膠原蛋白生成

林志隆說明，「PCP治療」這項新技術是透過取出自己血液，經過2.5小時的細胞純化以及製備過程，取出高濃度細胞萃取液後注射到患部，與傳統透過抽取自體血液離心作法相較，PCP的自體單核細胞，具有抗發炎效果，能夠促進軟骨分化以及膠原蛋白的生成等優點，更加有效修復受損的關節腔。

林志隆進一步說明，這項治療技術因使用自體血液，具有避免過敏排斥反應、治療快速、有效減輕疼痛等優點，患者在短時間內能夠恢復日常生活。

預防退化性關節炎　日常這樣做

預防退化性關節炎主要還是得從減少關節過度負擔做起，林志隆提醒，包括控制體重、避免久站久坐，當爬山或負重時，則要注意膝關節保護，可使用拐杖及護膝，平時也要適度運動訓練肌力，一旦發生膝蓋運動傷害時，務必冰敷熱敷、休息，安排復健，以免症狀惡化。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53770

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