接受徵召參選桃園市長　張善政：用畢生經歷打造微笑桃園

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張善政指出，過去這兩年多疫情肆虐，先是缺口罩、繼而沒疫苗，現在缺快篩。藥房門口長長的隊伍，口罩遮不住民眾殷切盼望能買到、擔心買不到的表情。政府的防疫特別預算一再加碼，但是民眾無奈的排隊隊伍卻是一再延長。這幾年一直活在政府大內宣的吹噓之下，而他們只能一步步的看著家園體質日漸衰弱。
張善政說，為了國家的發展、為了子孫的幸福，絕不能習慣於無奈。他要用他畢生累積的能量，為台灣、為桃園再打拼一次！而且，這一次，他要從地方出發，站在國家願景的高度，用盡我行政的經驗，落實到桃園的市政擘畫，體現給桃園市民更美好的未來。
為什麼是桃園？張善政說，桃園不僅是國家的大門、也是最年輕的希望、更是台灣發展的心臟。桃園好，台灣就好；桃園微笑，台灣就微笑。
張善政提及，自己在龍潭渴望園區曾經工作12年。2012年他擔任行政院科技政務委員後，用高速無線網路，把復興鄉當成照顧偏鄉遠距醫療的實驗基地。桃園是全國最大工業縣市，近年移入許多年輕人口，科技發展前途無量。桃園只需要一位有經驗、有高度、有視野的領航舵手，就能啟動桃園蘊藏的豐沛動能，自然而然的成為一個最國際化的都市、最宜居的家園。
張善政說，希望讓中華民國的國門之都，能夠更亮麗耀眼，讓桃園的科技內涵揚名國際。我更希望桃園鄉親想到桃園的家，就湧起一絲微笑：「微笑桃園」！不論老少青壯，只要來到桃園，都能安身立命、都能實現人生理想。