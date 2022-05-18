傳蔡英文「鐵了心」提名？被問參選北市長 陳時中回應了
年底即將迎來九合一大選，衛福部長、防疫指揮官陳時中，一直是民進黨內呼聲頗高的人選，但近期因快篩試劑、本土疫情升溫等等，引來諸多負面聲浪。18日下午CDC記者會上，有記者提問「傳出總統蔡英文『鐵了心』要提名陳時中選台北市長」，對此，陳時中僅淡淡表示「選舉的事都先不談」，將焦點放在防疫工作上。
據了解，陳時中擔任台灣防疫總指揮官，2年多來深獲民眾信任，因此頻頻傳出，可能會被徵召參選年底九合一大選的傳聞，不過近期因國內疫情升溫，防疫政策挨轟，所以引起許多爭議，記者多次於CDC記者會上提問，是否會參選北市長選舉？但陳時中始終沒有正面回應。
18日下午，當記者提問「傳出總統蔡英文『鐵了心』要提名(陳時中)參選台北市長」，對此陳時中仍未回應，只淡淡表示「選舉的事都先不談」。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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