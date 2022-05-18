新北＋27230　跟進北市停課2週？侯友宜：彈性授權校長

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侯友宜指出，面對疫情，新北市都隨時做好高風險、低風險，做好實體線上分流及對孩子們的基本照顧，尤其新北市就像台灣的縮影，有都市、有偏鄉，按照每個學校的特殊狀況，由教育局、校長、老師、家長大家共同來面對；最重要的是守護孩子們健康，及夠兼具學習再加上家長沒有辦法照顧的，也可得到基本照顧為最重要的原則。
侯友宜表示，為預防長者病程惡化，65歲以上快篩陽經醫師確認後視同確診，可即時給藥新制啟動，新北市976家基層診所肩負通訊診療服務的責任，並承擔每日近4000件居家照護個案，感謝第一線基層診所全力配合及支持；此外，他也實地與醫師參與通訊診療過程，看見醫師細心又專業，協助慢性病長者排除可能引起交互作用的藥物，立即給藥治療，將可大幅降低中重症機率。
新北市醫師公會理事長顏鴻順說，基層診所與市府溝通無礙，目前新北市共有976家的基層診所，為市民提供通訊診療服務，並持續增加中，有就醫需求民眾皆可使用；此外，有逾400家診所接受居家醫療派案，32家診所加入PCR採檢服務，基層醫療會勇敢站出來，紓解醫院壓力，分工合作守護家園。
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