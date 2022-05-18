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新北＋27230　跟進北市停課2週？侯友宜：彈性授權校長

▲新北市宣布從今日起啟動「新北市獨居且行動不便長者及身心障礙者到宅照護隊」的計畫。（圖／新北政府衛生局提供）
▲新北市宣布從今日起啟動「新北市獨居且行動不便長者及身心障礙者到宅照護隊」的計畫。（圖／新北政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-18 15:32:10

新北市今（18）日新增27,230例的確診個案，居家照護118,285人；新北市長侯友宜也宣布，啟動「新北市獨居且行動不便長者及身心障礙者到宅照護隊」的計畫，只要是居住新北市、獨居且行動不便且出門有困難、年滿65歲長者或身障者，就可致電0800292929洽詢。

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65歲以上的民眾快篩陽視同確診新制今日啟動，侯友宜也前往聯安診所為第一線基層醫護打氣，並參與通訊診療過程；針對新北市的學校是否考慮停課2週？侯友宜強調，新北市彈性授權由校長、老師及家長們，加上教育局精準的判斷，守護學生健康、校園的安全。

▲新北市長侯友宜今日也前往聯安診所為第一線基層醫護打氣，並參與通訊診療的過程。（圖／新北政府提供）
▲新北市長侯友宜今日也前往聯安診所為第一線基層醫護打氣，並參與通訊診療的過程。（圖／新北政府提供）
侯友宜指出，面對疫情，新北市都隨時做好高風險、低風險，做好實體線上分流及對孩子們的基本照顧，尤其新北市就像台灣的縮影，有都市、有偏鄉，按照每個學校的特殊狀況，由教育局、校長、老師、家長大家共同來面對；最重要的是守護孩子們健康，及夠兼具學習再加上家長沒有辦法照顧的，也可得到基本照顧為最重要的原則。

侯友宜表示，為預防長者病程惡化，65歲以上快篩陽經醫師確認後視同確診，可即時給藥新制啟動，新北市976家基層診所肩負通訊診療服務的責任，並承擔每日近4000件居家照護個案，感謝第一線基層診所全力配合及支持；此外，他也實地與醫師參與通訊診療過程，看見醫師細心又專業，協助慢性病長者排除可能引起交互作用的藥物，立即給藥治療，將可大幅降低中重症機率。

新北市醫師公會理事長顏鴻順說，基層診所與市府溝通無礙，目前新北市共有976家的基層診所，為市民提供通訊診療服務，並持續增加中，有就醫需求民眾皆可使用；此外，有逾400家診所接受居家醫療派案，32家診所加入PCR採檢服務，基層醫療會勇敢站出來，紓解醫院壓力，分工合作守護家園。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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