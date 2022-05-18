確診者規劃在社區醫院「原地收治」 羅一鈞：將研擬SOP
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增85356例COVID-19確定病例，分別為85310例本土個案及46例境外移入，隨著近期本土確診病例數激增，確保醫療量能成為現階段最關鍵的任務，而衛福部提出讓社區醫院加入開設專責病房，住院確診者可以就地收治，舒緩醫療中心壓力。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，會先討論相關配套，並研擬出SOP再讓醫院執行。
隨疫情發展，指揮中心陸續推出醫療分流的各項措施，昨日公布了最新的入院收治標準，調整原則趨嚴，希望兼顧病人安全與醫療量能。而除了從病人端著手，衛福部也提出讓社區醫院就地收治確診患者的構想，讓原本就住院的患者確診後不必再移送專責醫院。
羅一鈞今日在防疫記者會上進一步說明，社區醫院就地收治的相關配套已經討論告一段落，包括社區醫院實際執行可能會遇到的人力、硬體等問題，會研擬出SOP後再讓醫院執行，先進行好前置作業。至於詳細的開設規定，將會確認後再對外公布。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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