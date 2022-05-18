劉嘉玲沒有生小孩　爆30億財產全留給「他」

劉嘉玲出道30餘年，戲劇佳作無數，也是娛樂圈著名凍齡女星之一，與梁朝偉相愛相守的故事更是令人津津樂道，夫妻倆結婚20多年，始終維持頂客族身分，近來有消息傳出，劉嘉玲未來可能會把8億元港幣（約30億元台幣）的財產留給姪子。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲劉嘉玲、梁朝偉結縭20年，沒有生小孩。（圖／劉嘉玲臉書）▲奔60的劉嘉玲優雅氣質一如往昔。（圖／劉嘉玲IG）▲56歲劉嘉玲保養得宜。（圖／劉嘉玲臉書）4月初，劉嘉玲還在上海做PCR，近日悄悄飛回已經1年多沒回去的香港，她16日在IG分享幫姪子劉兆恩慶生的照片，劉嘉玲的母親、弟弟、弟媳也出席，劉嘉玲頂著俐落短髮，穿紅色蘇格蘭紋褲裝，親密地把手搭在劉兆恩肩上，姑姪感情相當好。▲劉嘉玲飛回香港參加姪子的生日趴。（圖／劉嘉玲IG）▲劉嘉玲搭姪子的肩拍照。（圖／劉嘉玲IG）▲劉嘉玲和劉兆恩感情好。（圖／劉嘉玲IG）▲劉嘉玲及親友合影。（圖／劉嘉玲IG）據港媒報導，劉嘉玲與劉兆恩的關係緊密，過去帶對方出席名流晚宴及品牌活動，也外出爬山、喝下午茶，互動猶如一對母子，2017年，劉兆恩從英國名校諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系畢業，劉嘉玲都專程飛去參加畢業禮，外界因此猜測，沒有兒女的劉嘉玲，極有可能將財產都給姪子繼承。（編輯：楊穎軒）▲劉嘉玲與梁朝偉結婚多年仍然幸福。（圖／劉嘉玲微博）具俊曄穿西裝帥炸！赴摯友婚禮 一細節被讚：大S有交代林襄球場「露出絕對領域」 腿一抬4萬人暈：飄襄味張雅琴卸掉大濃妝！58歲真實長相見光 評價好壞參半