批朱立倫徵召張善政未溝通 呂玉玲恐脫黨：完全不接受！
國民黨中常會今（18）日通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長。對此，桃園市長擬參選人、立委呂玉玲表示她感到非常震驚與不解，強調黨主席朱立倫從未與她溝通、討論，讓她無法接受，至於下一步，她還在謹慎思考，「任何動作都不排除」。對此， 國民黨文傳會副主委林家興表示，今天在常會當中，朱立倫也特別感謝呂玉玲的努力及辛苦付出，黨內將會持續溝通，希望盡最大努力溝通，讓黨可以團結勝選。
呂玉玲表示，自她宣布參選桃園市長以來，不管是黨中央、桃園地方，都是普遍祝福，她也持續在地方聽、爭取市民與鄉親支持，黨中央對她，也僅止於約談徵詢意願，並未有更進一步的動作。現在在中常會開會前兩小時，突然放出訊息，要提名張善政，已經令外界大感意外與震驚。
「黨的機制在哪裡？」呂質疑，如果這樣突襲式的宣布，那還需要選嗎？這種亂無章法的宣布，根本就是視黨提名機制於無物，並指出從自己宣布參選之後，對黨中央她一直保持尊重態度，即便屢屢有人對她公開批評，她也從不對外放話，甚至口出惡言，就是為了黨好，她也相信最後會有一個協調機制，來善處理桃園市長提名，所她積極衝刺。但現在黨中央用種的方式宣布，不僅僅是傷害了威信，地方支持者也會失去信心，這對年底大選是絕對不利的。
呂玉玲最後表示，從朱立倫到黨中央選策會，從來沒有人與她告知，或討論有關張善政先生參選桃園市長一事。朱立倫跟黨中央必須要有一個信服的說法，至於下一步，她還在謹慎思考，任何動作都不排除。