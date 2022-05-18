肯德基不賣蛋撻了？5/23曝重大聲明 網猜：轉行賣炸雞
常被網友暱稱是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，肯德基不忍了？剛剛小編無預警在官方粉專上大喊「不准再說我們是蛋撻店啦」，直說「肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線」，難道以後再也不賣蛋撻了嗎？震驚網友與粉絲，紛紛留言「不可能吧！」、「真假！那完了」、「連蛋撻都沒有我真的會哭」，更引來網友關心「要轉行賣炸雞了嗎？這是個很大的挑戰呢」。
專賣炸雞的肯德基，店內甜點蛋撻超搶手，不只原味是人氣熱銷商品，每回推出新口味或禮盒優惠，更是常被搶著掃貨的目標。因此被網友激推一致認同「肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店」。
沒想到玩笑開久了，肯德基不忍了？剛剛不到1小時前，官方小編無預警在粉專上大喊「不准再說我們是蛋撻店啦」，直說「肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線」，難道連大受歡迎的蛋撻也要消失了？
據悉，肯德基將於5/23大動作發表聲明，誓言從此之後不再只是被蛋撻耽誤！《NOWnews今日新聞》詢問業者，官方僅透露是年度革命性的重大聲明，預期將引發市場重大矚目，低調表示「非常令人出乎意料的消息宣佈」，直說被下封口令，其他資訊皆無法透露。
消息一出，震驚網友與粉絲，在粉專留言吶喊「爺爺知道嗎？」、「不可能吧！」、「連蛋撻都沒有我真的會哭」，還有粉絲直說「沒賣蛋撻，就不是肯德基了」、「哪裡來的勇氣~~~粱靜茹給你的嗎！」。
更引來網友關心：「要轉行賣炸雞了嗎？這是個很大的挑戰呢」，還順便喊話，希望原本的玉米濃湯和紅豆派可以回歸。已有鐵粉放話「怎麼可能！5/23給出一個交代喔！」相關消息還請鎖定《NOWnews今日新聞》，持續為大家掌握最新資訊。