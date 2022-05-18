「0+7」新制上路！教職員生原則不到校　特殊情況可例外

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教育部17日發函給各級學校指出，考量校園是高度密集場所，在「0+7」新制下，教職員工生在自主防疫期間，仍以不到校為原則。不過部分媒體報導，有大學教授認為指揮中心都已放寬，只要快篩陰性就能出門，不能到校很奇怪。
民主進步黨籍立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議審查時也說，應該開放自主防疫期間師生到校上學，否則政策放寬就沒有意義。
教育部主任秘書廖興國今天接受媒體聯訪表示，適用「0+7」的教職員工生仍以不到校為原則，但若有特殊狀況，例如教授要顧實驗室、教職員須辦理招生等重大業務，在無症狀的前提下，仍可到校。
教育部在17日的公函也提到，教師在居家隔離期間，如果仍可居家辦公或線上教學，就不用請假；如果身體不適，則可請防疫隔離假（居隔期間）、自主防疫假（自主防疫期間）等，遺留課務由學校協助安排代課。（編輯：張芷瑄）1110518
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