比去年三級警戒更慘　商總許舒博：需政府紓困及時到位

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許舒博說，為了解近日疫情升溫對服務業所造成的影響，抽樣調查過往重災區服務產業，包括餐飲、旅館、旅行、遊覽車、會展及商圈等，發現自今年4、5月確診人數一路攀升後，業績較3月疫情相對穩定前，平均掉了5成以上，其中旅行業和遊覽車業受到疫苗三劑令規定，業績急速下降9成，甚至歸零，觀光產業受創嚴重。
在餐飲業方面，自4月疫情大爆發後，民眾開始減少出門聚餐，5月疫情更加嚴峻，即使政府不禁止餐廳內用，民眾自主類封城，出門消費銳減，餐飲業者大多改以促銷外帶或外送因應，業績平均下降40%到70%不等，其中外帶或外送業績比例占全店收入50%到70%，仍不足以彌補內用虧損，業者希望政府提供營運補貼、防疫假薪資補貼，以利度過寒冬。
旅館業受到疫情升溫影響，國內退房率大增，5月業績下降5到6成之多，更有觀光風景區的旅館業績下降高達8到9成，旅客全退光。有某家防疫旅館表示，政府的隔離政策一變再變，隔離需求越來越少，旅館只能退費吸收損失，政府也不再提供防疫旅館補助，業者希望政府比照去年，給予旅館業紓困補助及貸款展延。
旅行業受到「團旅疫苗三劑令」政策影響，今年5月業績下降9成以上，團客紛紛取消出團，造成消費者退費糾紛，業績幾乎歸零。業者希望政府未來公布政策前，能給予企業足夠應變時間，待疫情穩定後，建議政府也能加碼推出促銷活動，刺激國內觀光復甦。
遊覽車業原已受到人流移動減少，觀光車和交通車平均下降8成，政府一宣布「團旅疫苗三劑令」政策後，觀光團的出團率迅速歸零，遊覽車業績也歸零。業者希望政府能考慮到遊覽車的行業特性，車輛閒置不出車也要負擔車貸，請主管機關主動協商銀行或貸款公司，展延車貸半年至一年。另外比照去年紓困方案，也能補助駕駛員每月1萬元、牌照稅及燃料稅再減免一年、公用停車場減收租金半年等協助，讓業者能夠苦撐到國旅開放、邊境開放。
近期大型展會同樣受到疫情衝擊，紛紛延期或取消，會展業5月業績下降高達50%，以今年6月排定的加盟展為例，攤位登記不到6成，參展廠商多半抱持觀望態度且中南部廠商不願北上參展。會展業者反映，目前取消或延期的保證金皆遭到展覽館全數沒收，希望國貿局能比照去年紓困方案，讓延期的廠商可以取回保證金、取消檔期的廠商可以全額退款，避免營運雪上加霜。
另觀察各大商圈情況，原本該為人潮聚集地，受到疫情影響消費者出門意願，逛街人數明顯減少，5月平日業績下降50%，假日下降30到40%。有店家表示，目前快篩試劑仍是一劑難求，規模較大的門市容易因員工確診影響人力調派。業者希望政府能給予薪資補貼並簡化申請流程，讓商圈的小店家都能方便申請補助。
許舒博說，政府拚防疫也要拚經濟，前兩年台灣經歷幾次疫情高峰，都在政府全力支持下，提供各項紓困措施及振興方案，協助產業度過難關。今年疫情更加嚴峻，海嘯才剛起浪，內需產業業績就掉至少一半，面對即將正面衝擊的疫情高原期，根據國外經驗至少都要2個月才有機會趨緩，政府務必做好萬全準備，及時提供服務業各項紓困協助。
許舒博指出，近來業者配合政府快速滾動式的防疫政策，增加許多消費或履約糾紛、勞資問題等等，再加上通膨惡化情況未減，業者面臨前所未有的壓力，經濟部近日推出餐飲業補助方案，提供餐飲業者最高新台幣10萬元行銷費用，立意雖好，但在此疫情嚴峻時刻，業者需要的是救命錢，政府應先給予營運補貼，行銷補助方案延後至疫情稍緩後再推出，才能發揮最好效果。也期待其他重災產業主管機關能盡速推出各項紓困措施，協助服務業度過疫情難關。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。