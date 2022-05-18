2022放視大賞數位新秀拚創意　高雄展覽館登場

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正修科技大學校長龔瑞璋指出，數位多媒體設計系「2022畢業展-哩賀，阮大膽」日前已經在校內舉辦，放視大賞不只是新秀的舞台，也是產業科技實力的展示台，同學的作品在這裡可以展示獨特的技術，創造商機。今年主視覺取名為「哩賀，阮大膽」，主張學設計的都是一群有膽識、勇於嘗試的人，本屆共有2D、3D動畫、互動遊戲及VR遊戲等23件作品。
今（18）日正修科技大學邀請到導演陳青琳以座談方式深入對談，導演為深度設計創辦人兼創作者，作品多次受邀於各國展出，近年活躍於藝文設計，其身份無數斜槓跨域，亦擔任過金曲視覺設計，此次與數位多媒體設計系老師謝珮雯合作，製作全手繪的日文歌曲ＭＶ「星」，兩個月的時間裡，透過線上討論工作模式，與三位系上學生邱詩耘、呂家豪、吳美嫻，一同完成動畫ＭＶ挑戰，特別在現場以座談方式公開部分內容。
「星」作品描述的是家庭的羈絆，當母親初見子女時的悸動，以及為了守護子女決定由女性轉變成為一個母親，甚至是化身為戰士的信念，動畫ＭＶ風格華麗，以大量短鏡頭銜接，相當富有生命力，這樣的合作，對學生來説能夠學以致用一步一步完成任務，成為業界生力軍是最大收穫。
歌詞中一句「理所當然地過著每一天，沒有比這更幸福的事」亦呼應後疫情時代的生活態度。正修科技大學指出，未來也將更專注於跨域合作，鼓勵有潛力的學生創作者不再拘泥於導演身份，畢竟孵育理想也需有技能雙管齊下才能走得更遠，一起衝出去跟業界接軌。