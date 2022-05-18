余祥銓穩交小12歲嫩妹女友5年 「遲遲不結婚」原因曝光
藝人余祥銓是余天、李亞萍的兒子，今年37歲的他目前和小12歲女友柔愛長跑將近5年，婚事進度備受關注，而近日小倆口合體開直播節目時，被網友問到何時要結婚，他坦言因為疫情緣故所以打算先暫緩。
余祥銓在直播過程中，被網友提問「你們什麼時候要結婚」，一直遲遲無法給已穩交快5年的女友柔柔一個驚喜，坦言礙於疫情只好一再延宕，而柔柔也首次正面回應，認為「想求婚再結」，驚喜在家裡也可以有，其實只要有心可以。事實上，求婚追求儀式感的余祥銓，最近因瘦了12公斤後變得更上相，還被封為「銓民情人」，這次和女友同框也引來不少話題。
近期有網友發文，坦言被余苑綺一家人的家族凝聚力和愛而感動，余祥銓得知後，透露非常心疼二姊生病罹癌，抗癌至今快9年，也因為對方讓他一夕之間成長不少，還自嘲是浪子回頭金不換，從很軟爛的浪子變成很堅硬的型男，強調會一肩扛起重任，持續照顧、陪伴二姊照顧家人，也感謝女友的不離不棄。
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