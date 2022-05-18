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余祥銓穩交小12歲嫩妹女友5年　「遲遲不結婚」原因曝光

▲余祥銓（右）穩交女友柔柔5年，自曝遲遲不結婚原因。（圖／余祥銓臉書）
▲余祥銓（右）穩交女友柔柔5年，自曝遲遲不結婚原因。（圖／余祥銓臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-18 16:18:08

藝人余祥銓是余天、李亞萍的兒子，今年37歲的他目前和小12歲女友柔愛長跑將近5年，婚事進度備受關注，而近日小倆口合體開直播節目時，被網友問到何時要結婚，他坦言因為疫情緣故所以打算先暫緩。

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▲余祥銓合體女友開直播。（圖／鴻凱娛樂提供）
▲余祥銓合體女友開直播。（圖／鴻凱娛樂提供）
余祥銓在直播過程中，被網友提問「你們什麼時候要結婚」，一直遲遲無法給已穩交快5年的女友柔柔一個驚喜，坦言礙於疫情只好一再延宕，而柔柔也首次正面回應，認為「想求婚再結」，驚喜在家裡也可以有，其實只要有心可以。事實上，求婚追求儀式感的余祥銓，最近因瘦了12公斤後變得更上相，還被封為「銓民情人」，這次和女友同框也引來不少話題。

近期有網友發文，坦言被余苑綺一家人的家族凝聚力和愛而感動，余祥銓得知後，透露非常心疼二姊生病罹癌，抗癌至今快9年，也因為對方讓他一夕之間成長不少，還自嘲是浪子回頭金不換，從很軟爛的浪子變成很堅硬的型男，強調會一肩扛起重任，持續照顧、陪伴二姊照顧家人，也感謝女友的不離不棄。

▲余苑綺霸氣回應網友們酸言酸語。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺家族凝聚力感動不少網友。（圖／余苑綺臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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