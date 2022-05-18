光榮退役！閃電狼爐石好手「大哥」畢典 20號盛大直播
受玩家們尊稱為「大哥」的爐石好手 Tom60229(陳威霖)，以超群的專注力、抗壓性和策略獲得全球玩家的高度肯定，曾獲 2017、2018年《爐石戰記》世界冠軍，效力於職業電競隊閃電狼的他，日前宣布退役，消息一出引起各界關注與惋惜，閃電狼為感謝Tom60229多年來的付出與努力，精心籌辦退役系列活動，並且將於本週五(20日)晚間七點在閃電狼官方Twitch頻道舉辦線上畢業典禮。
曾為台灣電競寫下璀璨一頁的Tom60229，多年來征戰國內外大小比賽，用超乎常人的練習量與在賽場上的冷靜、自信，締造不少傳奇事蹟。今年四月宣布自閃電狼畢業，並卸下電競選手的身份，結束長達將近八年的職業生涯，往人生的下一個階段邁進。
Tom60229也是閃電狼隊史中最為資深的模範隊員，戰隊為感謝他長久以來的付出與努力，大陣仗規劃一連串退役活動：透過線上社群邀請粉絲大聲說出「告白串聯」留下祝福訊息、特製專屬退役週邊商品，讓粉絲能留下美好紀念、在捷運大安站(復興)公車候車亭設置應援廣告燈箱，歡迎粉絲前往拍照與大哥趣味同框；最後則是本週五即將登場的畢業典禮直播。
本週五(20日)晚間七點在閃電狼官方Twitch頻道將舉辦Tom60229畢業典禮直播，由知名遊戲實況主月希擔綱主持，並邀請與Tom60229經歷過多場《爐石戰記》賽事的實況主Eason一起分享這段職業旅途上的點滴故事。另外，節目現場開放觀眾Call-in，除了可以近距離與大哥互動外，當天也將抽出Tom60229退役紀念鍵帽組。
在節目尾聲則會由閃電狼送上畢業禮物，首映播放集結所有實況圈好友與國內外《爐石戰記》各界夥伴的祝福影片。雖然因為疫情無法讓粉絲們親自道別，希望透過直播的方式和粉絲們一起歡送這位大家心目中的「大哥」。