本土確診破8萬！41例死亡個案「超過半數」未接種疫苗

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個案縣市分布
- 新北市27,230例
- 臺北市12,069例
- 桃園市9,658例
- 高雄市6,805例
- 臺中市6,770例
- 臺南市4,130例
- 基隆市2,428例
- 新竹縣2,301例
- 屏東縣2,105例
- 彰化縣2,035例
- 宜蘭縣1,936例
- 花蓮縣1,611例
- 新竹市1,287例
- 苗栗縣1,134例
- 雲林縣927例
- 南投縣705例
- 臺東縣699例
- 嘉義縣646例
- 嘉義市464例
- 澎湖縣201例
- 金門縣160例
- 連江縣9例
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，183例中重症病例，其中150例是中症，30例是重症，目前輕症比例仍維持99.79%。
此外，死亡新增41例中，40人有慢性病史，羅一鈞進一步說明，另1位是之前基隆的2歲男童因為腦炎關係經過治療後不幸過世，本身沒有接種疫苗也沒有慢性病史，41人中25人未接種疫苗，28人沒有打滿3劑，超過80歲以上死亡的為20人。
針對基隆2歲男童，羅一鈞透露，個案在確診後有併發腦炎和多重器官衰竭，經過醫院救治後過世，本例在得到病例資料後，經過研判後確認死因為感染新冠肺炎，其他個案年齡最大為90多歲，年齡較輕的也有50多歲的2位，分別都有肝硬化或甲狀腺的病史，另外今新增183例中重症仍以高齡族群為主。
65歲以上長者「快篩陽」以遠距、視訊診療優先
指揮中心指揮官陳時中表示，鑒於國內疫情進入廣泛社區流行，為防範疾病於醫療機構傳播，65歲（含）以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性須由醫事人員評估及確認時，注意事項如下：
一、65歲(含)以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性時，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師協助評估確認。
二、民眾或評估醫師對於快篩陽性結果，如未有共識或疑義時，應攜帶以夾鏈袋密封包裝之檢測卡匣/檢測片，前往鄰近開設防疫門診醫療院所、社區篩檢站或社區採檢院所，再次進行PCR核酸檢驗。
三、外出時務必佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程佩戴口罩)。
四、為降低病毒傳播的風險，須親自到院時應注意以下事項：
(一)正確佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。
(二)遵循院所規劃之就醫動線與流程。
(三)報到時主動告知院所抗原檢驗結果。
(四)避免與他人交談。除補充水分外，避免飲食。
(五)避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。
陳時中也呼籲，醫療院所應妥善規劃民眾就醫及採檢動線，如設置防疫門診、採檢專區、或利用事前預約、線上查詢看診進度等方式，規劃減少就醫及採檢民眾與其他病人近距離接觸及候診時間之配套措施。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，確保醫療量能充足以因應疫情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53821
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