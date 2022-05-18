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30公分腫瘤藏肚！　「惡性脂肪肉瘤」負重難察覺

30公分腫瘤藏肚！　「惡性脂肪肉瘤」負重難察覺
30公分腫瘤藏肚！　「惡性脂肪肉瘤」負重難察覺

健康醫療網

2022-05-18 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】宜蘭黃姓男子48歲，一年多來持續健身維持體態，近半年運動量沒有再增加，體重卻繼續下降約3-4公斤，且上腹部凸起，肚臍也微凸，讓他心生疑惑，挺著肚子就醫，經腹部電腦斷層掃描後，疑似為「惡性脂肪肉瘤」，腫瘤最大徑超過30公分，上個月接受手術，切除的腫瘤重達6.3公斤，終於讓黃先生放下腹中重擔。

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「惡性脂肪肉瘤」預後不佳　復發轉移率高　

羅東博愛醫院一般外科醫師呂長運表示，常見的皮下脂肪瘤多為良性，且生長速度很慢， 也很容易被發現，局部手術切除後，通常很少復發；但「惡性脂肪肉瘤」不同，它好發在後腹腔與大腿，雖然發生率不高（每百萬人口約2.5例，有些臨床醫師可能20-30年才遇一例），但因為初期不會有任何不適感，通常必須等到腫瘤逐漸變大、壓迫到腸胃道、影響到食慾或體重減輕時，才會讓病人有所警覺，往往發現時，腫瘤體積都已非常巨大，且不易切除，癒後通常極差。

惡性脂肪肉瘤的復發率極高，轉移是常態，呂長運進一步說明，復發常常以多處病灶表現，可能造成臟器腸道血管侵犯，使再次手術的困難度提高，有時需合併切除其他器官，更難達到完整切除的目標，因此第一次手術能否完整的切除腫瘤、降低復發機率是病人預後的關鍵。 

腫瘤幾乎佔據腹腔　手術複雜度高

黃先生的脂肪肉瘤由腎臟旁脂肪組織長出，因體積龐大，幾乎佔據整個腹腔，把所有臟器、 腸胃道跟大血管都推擠到角落；呂長運提到，手術必須將腫瘤與被擠壓的器官仔細分開，避免正常的腸道受傷，還要避免深部的大血管拉扯破裂，手術複雜度高，歷時約3個小時才順利完成，患者經病理切片後，確診為第一期，術後恢復良好，腰圍縮小、食慾恢復，體重也慢慢增加， 目前只要定期回診追蹤即可。

提高警覺性　留意體重驟降、體型變化

呂長運最後補充，警覺性救了患者，明明持續健身，卻觀察到自己持續腹脹、上腹凸、肚臍變形等情況，讓他心生警覺，因此促成就醫契機。醫師提醒，惡性脂肪肉瘤目前成因不明，建議民眾對於不明體重下降、身體不正常的體型變化需警覺，以提早就醫為宜。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53780

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