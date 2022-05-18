COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不斷更新／疫情延燒！全台各縣市「停課」懶人包一次看

▲台灣本土疫情越趨嚴峻，連續數天單日確診都達萬人以上，全台多間大學也相繼宣布實施遠距教學至期末。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲台灣本土疫情越趨嚴峻，連續數天單日確診都達萬人以上，全台多間大學也相繼宣布實施遠距教學至期末。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 17:11:412022-05-18 17:20:25

近日，台灣本土疫情越趨嚴峻，連續數天單日確診都達萬人以上，全台多間大學也相繼宣布實施遠距教學至期末，但仍有不少家長關心國高中小學等，是否也將實施同樣政策，《NOWnews今日新聞》為讀者整理各縣市最新規定，讓您一次掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆

●基隆市長林右昌18日宣布，所有國三生與市立高中三年級學生，自23日起到畢業典禮前，以遠距教學為原則，但是家長也可自由選擇，是否要讓孩子到校上課，至於國立與私立高中，因屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。

台北

●市政府表示，中小學於5/23起至5/27，全面進行遠距教學，另外國三、高三生從5/23起，遠距教學至畢業典禮前1天。

▲台北市政府表示，中小學於5/23起至5/27，全面進行遠距教學，其中國三、高三生從5/23起，遠距教學至畢業典禮前1天。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府表示，中小學於5/23起至5/27，全面進行遠距教學，其中國三、高三生從5/23起，遠距教學至畢業典禮前1天。（圖／台北市政府提供）

新北

●新北市長侯友宜今天（18日）下午表示，彈性授權由學校決定，採高或低風險來決定，是否線上還是實體分流上課。

桃園

●市政府表示，目前市內國三（含補習班）都已採遠距離教學，後續將諮詢學校意見，並參考各縣市作法，在5/21日前決定。

新竹縣（尚未全面改線上教學到期末）

●新竹縣府表示，目前只發布國三、高三，從5/16起線上教學一週，其他年級則配合中央指引修正。

新竹市（尚未全面改線上教學到期末）

●新竹市府表示，5/16起已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學到5/20，未來遠距教學，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

苗栗（尚未全面改線上教學到期末）

●苗栗縣府表示，5/16起已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學到5/20，未來遠距教學，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。

台中（尚未全面改線上教學到期末）

●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。

彰化（尚未全面改線上教學到期末）

●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。

南投（尚未全面改線上教學到期末）

●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。

雲林（尚未全面改線上教學到期末）

●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。

嘉義縣

●縣府尚未公布。

嘉義市

●市府尚未公布。

台南市（尚未全面改線上教學到期末）

●教育局指出，台南市疫情不像北部嚴重，目前國中小每天停課班級數約佔全市總班級的4.3%，尚在可掌握範圍，因此，暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。

高雄

●高中以下學校、幼兒園、補習班及課照中心，暫停實體課程，改採線上教學。學校及幼兒園實施日由5/23至5/25，補習班由5/21至5/25。

屏東

●校方可因應疫情，彈性實施遠距離線上教學，但縣府不強迫。

宜蘭

●縣政府尚未公布。

花蓮

●縣政府尚未公布

台東（尚未全面改線上教學到期末）

●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。

澎湖（尚未全面改線上教學到期末）

●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。

金門

●國中方面除國三生會考後停課，其餘正常上課，另外國小採線上教學。

連江

●縣政府尚未公布。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

「0+7」新制上路！教職員生原則不到校　特殊情況可例外

確診者規劃在社區醫院「原地收治」　羅一鈞：將研擬SOP

中重症+183！2歲童確診急性腦炎亡　50多歲女打3劑猝逝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀