不斷更新／疫情延燒！全台各縣市「停課」懶人包一次看

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●基隆市長林右昌18日宣布，所有國三生與市立高中三年級學生，自23日起到畢業典禮前，以遠距教學為原則，但是家長也可自由選擇，是否要讓孩子到校上課，至於國立與私立高中，因屬於教育部管轄，建議各校參考辦理。
台北
●市政府表示，中小學於5/23起至5/27，全面進行遠距教學，另外國三、高三生從5/23起，遠距教學至畢業典禮前1天。
新北
●新北市長侯友宜今天（18日）下午表示，彈性授權由學校決定，採高或低風險來決定，是否線上還是實體分流上課。
桃園
●市政府表示，目前市內國三（含補習班）都已採遠距離教學，後續將諮詢學校意見，並參考各縣市作法，在5/21日前決定。
新竹縣（尚未全面改線上教學到期末）
●新竹縣府表示，目前只發布國三、高三，從5/16起線上教學一週，其他年級則配合中央指引修正。
新竹市（尚未全面改線上教學到期末）
●新竹市府表示，5/16起已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學到5/20，未來遠距教學，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。
苗栗（尚未全面改線上教學到期末）
●苗栗縣府表示，5/16起已因應國中會考，全市國三生改採遠距教學到5/20，未來遠距教學，會配合指揮中心、教育部指引評估修正。
台中（尚未全面改線上教學到期末）
●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。
彰化（尚未全面改線上教學到期末）
●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。
南投（尚未全面改線上教學到期末）
●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。
雲林（尚未全面改線上教學到期末）
●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。
嘉義縣
●縣府尚未公布。
嘉義市
●市府尚未公布。
台南市（尚未全面改線上教學到期末）
●教育局指出，台南市疫情不像北部嚴重，目前國中小每天停課班級數約佔全市總班級的4.3%，尚在可掌握範圍，因此，暫維持現有停課機制，後續會隨南市疫情發展和中央的規定，滾動評估修正。
高雄
●高中以下學校、幼兒園、補習班及課照中心，暫停實體課程，改採線上教學。學校及幼兒園實施日由5/23至5/25，補習班由5/21至5/25。
屏東
●校方可因應疫情，彈性實施遠距離線上教學，但縣府不強迫。
宜蘭
●縣政府尚未公布。
花蓮
●縣政府尚未公布
台東（尚未全面改線上教學到期末）
●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。
澎湖（尚未全面改線上教學到期末）
●依現行停班停課辦法處理，（目前中央規定，同班同學一個確診，旁邊九宮格座位都要隔離）。
金門
●國中方面除國三生會考後停課，其餘正常上課，另外國小採線上教學。
連江
●縣政府尚未公布。（編輯：陳苾暐）
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