大學個人申請二階明起開跑　全台41系因應疫情採應變機制

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依現行防疫應變機制，教育部已授權由各大學學系針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5%」等條件進行評估，經學系召開系級招生委員會議審議通過，即可啟動「全系採取防疫應變機制」，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取，且至遲於學系所訂甄試日（不含）3日前公告，且通知該學系所有考生知悉，以維護考生應試權益。
教育部指出，目前約有2000個校系參加個人申請，截至昨天為止，已有41系採全系啟動防疫應變機制，其中有28系是因為監試試務人員具染疫風險、13系是因為考生具感染風險達比例。
另外，大學招聯會昨天也針對大學個人申請二階甄試發出公告，除學系可啟動應變機制外，考生若為居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果、尚未痊癒或尚未解除隔離的確診者等，經招聯會審核同意者，可使用應變方案；教育部許可設立的台商子弟學校及海外台灣學校應屆畢業生，因疫情之故無法返台，或考生於應變機制公布前已滯留境外，且於甄試日前10天無法返台的考生，經招聯會審核同意者，也可適用應變方案。
甄試應變方案分3部分，若考生甄試的是一般校系，則取消面試筆試實作，改調整學測、書審項目占分，遇該校或該系如因疫情影響致無法辦理甄試，而採上述應變方案，所有考生評比方式皆相同，仍以內含名額錄取；若個案考生因疫情影響致無法參加甄試，個案採應變方案，導致考生間評比方式不同，若考生達錄取標準，將以外加名額錄取。
若考生甄試的是醫學、牙醫、中醫學系，依簡章既定規定辦理，不取消面試筆試實作。
若甄試的是師培公費生系組，具感染風險但非確診的個案考生，得比照醫學、牙醫、中醫學系，不取消面試筆試實作；若遇確診個案考生或因疫情影響致全系組無法辦理甄試時，則由系組評估後，比照一般校系應變方案，取消面試筆試實作，改以學測加上書審進行。
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