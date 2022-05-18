高市今＋6714例確診創新高　陳其邁指軍事單位有群聚現象

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衛生局簡任技正潘炤穎也認為，陰轉陽新增1081，佔了整體確診數16.1%，也顯示出個案在家居隔離時，可能出現互動及交流等，導致風險高升。
其次在密切接觸者部分，同住家人占比40%，與目前疫情狀況相符；特別的是，今天職場部分較突出，有1160人。餐飲活動有573人，要拜託市民朋友避免非必要聚餐。
分析採檢原因，接觸者部分占48%，因症就醫也就是非特定風險對象也占52%，顯示非特定接觸風險在社區風險狀況相對高，出門在外一定要注意個人衛生習慣。
潘炤穎也分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於30到39歲及50到64歲民眾，百分比均為1.76％，而0到11歲則是13.5％、12到19歲7.6％、20到29歲16.1％、40到49歲16.6％、65歲以上10.9％。
校園確診人數也持續增加，經過統計，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有926人，分別為高中職及國中351人、國小及幼兒園575人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共9828人，幼兒園及國小暫停實體課程人數8575人，國中及高中職防疫假人數1253人。
隨後，陳其邁也宣布兒童疫苗5月26日開始施打，並已經發放接種意願調查。衛生局長黃志中表示，5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗5月26日起安排國小校園集中接種，滿5歲尚未入學可持接種意願書到266家合約院所接種，現在已經開始針對5至11歲發送接種意願調查書。莫德納打了大概10%左右了，所以5月26日以後就是打輝瑞BNT。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。