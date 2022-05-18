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高市今＋6714例確診創新高　陳其邁指軍事單位有群聚現象

▲高雄市今新增6714例確診創新高，市長陳其邁表示，今天確診個案增加最多的屬於陰轉陽個案職場部分，還有軍事單位有群聚現象。（圖／高市府提供）
▲高雄市今新增6714例確診創新高，市長陳其邁表示，今天確診個案增加最多的屬於陰轉陽個案職場部分，還有軍事單位有群聚現象。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-18 17:19:27

高雄市今(18)日新增6714例確診個案，市長陳其邁召開防疫記者會時表示，今天確診個案與昨日相比增加約2000例，增加最多的屬於陰轉陽個案，同住親友染疫的風險仍然居高不下；職場部分，某軍事單位有群聚現象。

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▲5月18日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲5月18日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
高雄市今天新增6714起確診個案，對比17日新增約2000例，包含新案疫調中有254例、外縣市旅遊史152例，特定娛樂場所有48例，密切接觸者5179例（同住親友2144例、餐飲娛樂804例、職場環境1701例、高風險區域530例），居隔期間陰轉陽個1081例，其中職場群聚部分新增軍事單位發生群聚事件。

▲密切接觸者統統計分類。（圖／高市府提供）
▲密切接觸者統統計分類。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也認為，陰轉陽新增1081，佔了整體確診數16.1%，也顯示出個案在家居隔離時，可能出現互動及交流等，導致風險高升。

其次在密切接觸者部分，同住家人占比40%，與目前疫情狀況相符；特別的是，今天職場部分較突出，有1160人。餐飲活動有573人，要拜託市民朋友避免非必要聚餐。

分析採檢原因，接觸者部分占48%，因症就醫也就是非特定風險對象也占52%，顯示非特定接觸風險在社區風險狀況相對高，出門在外一定要注意個人衛生習慣。

▲5月18日確診個案年齡分布統計圖。（圖／高市府提供）
▲5月18日確診個案年齡分布統計圖。（圖／高市府提供）
潘炤穎也分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於30到39歲及50到64歲民眾，百分比均為1.76％，而0到11歲則是13.5％、12到19歲7.6％、20到29歲16.1％、40到49歲16.6％、65歲以上10.9％。

▲5月18日校園疫情統計。（圖／高市府提供）
▲5月18日校園疫情統計。（圖／高市府提供）
校園確診人數也持續增加，經過統計，校園新增確診或快篩陽性的師生人數共有926人，分別為高中職及國中351人、國小及幼兒園575人，而新增暫停實體課程及防疫假人數共9828人，幼兒園及國小暫停實體課程人數8575人，國中及高中職防疫假人數1253人。

▲5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗5月26日起安排國小校園集中接種，滿5歲尚未入學可持接種意願書到266家合約院所接種。（圖／高市府提供）
▲5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗5月26日起安排國小校園集中接種，滿5歲尚未入學可持接種意願書到266家合約院所接種。（圖／高市府提供）
隨後，陳其邁也宣布兒童疫苗5月26日開始施打，並已經發放接種意願調查。衛生局長黃志中表示，5至11歲輝瑞BNT兒童疫苗5月26日起安排國小校園集中接種，滿5歲尚未入學可持接種意願書到266家合約院所接種，現在已經開始針對5至11歲發送接種意願調查書。莫德納打了大概10%左右了，所以5月26日以後就是打輝瑞BNT。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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