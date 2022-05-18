劉亮佐憂趙小僑「肝指數下不來」 曝她懷孕後身心變化
42歲的趙小僑2016年和劉亮佐結婚後努力求子，曾經歷過1次人工受孕、2次試管失敗後，去年好不容易懷孕卻遇到胎停，而今（18）日終於宣布懷孕喜訊，寶寶已經在的肚子裡30周。對此，劉亮佐也向《NOWnews今日新聞》分享喜悅，不過他也透露老婆目前肝指數遲遲下不來，目前還有待醫院查詢真正原因。
趙小僑去年得知胎停後，心情從天堂跌至谷底，至今仍存有陰影，劉亮佐透露雖然老婆當時非常失望，但沒有太多情緒，夫妻倆也沒有為此產生更多摩擦，反倒是多了更多包容和關懷，坦言若老婆想生第二胎，會想要阻止：「畢竟真的不想再讓她飽受折磨。」至於寶寶性別，劉亮佐表示「520」當天會宣布，笑說大家都猜是女兒，不過只要寶寶能健康平安、老婆順產就已經知足。
劉亮佐坦言目前最擔心趙小僑肝指數下不來，但已有透過醫院查詢原因，談及老婆歷經的痛苦，他心疼直呼：「她每天都吃藥、打針，雖然現在有慢慢減量，但她的臉還是因為打類固醇而變腫，現在就是以平常心面對。」
劉亮佐大讚趙小僑本身個性獨立，平時不太會控制另一半的生活，但近期可能因為懷孕而對他產生更多依賴感，不過劉亮佐仍扮好「好老公」的角色，忙完學校課程後，就會馬上回家陪老婆，字裡行間就能感受到他非常寵妻。