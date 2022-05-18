確診醫護照護染疫病患！醫嘆沒辦法的辦法：不會交叉感染

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對此，林應然也認為有可能會發生交叉感染，但現在台灣流行的病毒株都相同，通常一個病毒進入體內後，會防止另一個病毒繼續進入體內，較少有兩種病毒同時存在體內情形，也不會立刻就被新病毒感染。
林應然進一步說明，感染之後體內就會生成抗體，產生抗體後暫時會有免疫，「你不會說好像打乒乓球一樣，感染後痊癒，又被感染」，而自然感染抗體通常可持續大約至半年，視個人狀況而定，且就像接種疫苗一樣，抗體就算漸漸減少還是有一定免疫力，不是要在最高的狀況下才有免疫力。
現在確診人數持續攀升，醫護疲於奔命，林應然坦言，「這個疫情沒有辦法這樣中止」，只能透過防疫政策如隔離、減少社交距離、戴口罩等措施讓疫情慢慢發生，但無法中止疫情。
林應然認為，現在疫情越燒越厲害，但隔離政策越來越鬆，就是政府要逐漸放手疫情、走向開放，如同韓國、新加坡、印尼幾乎都不管制，民眾感染就在家休息，若無大礙也可出門工作，「逐漸走向開放的政策其實是正確的，只是總是要有一點代價」。
林應然解釋，若醫療量能足夠，就是要逐步鬆綁，最後那些沒有感染的人還是要感染，疫情已經持續2年多了，對經濟、民生影響甚鉅，持續隔離民眾不能上課、上班，很多事都無法做，整個行業都要受到影響，且現在疫苗覆蓋率高， 99.7%多是輕症或是無症狀，不需要過於嚴苛看待，將重點放在中重症、老年人、慢性病等高風險族群即可。
林應然提到，現在確診醫護人員去照護確診者也是仿效國外如美國、義大利等國，醫護雖然防疫知識比較豐富，不過一直接觸病人，感染機率很高，也免不了被感染，可是若感染者都隔離，「醫院就會垮掉了！」病人也無法得到救治，疫情就會更惡化。
至於有醫師指出，「人民自發升上2.38級警戒」，減少外出時間，林應然也呼籲，民眾還是要自主防疫，若有疾病要趕快進行快篩、減少接觸，減緩疫情快速上升，未來無法避免每個人要受到感染，「我覺得到最後我們每個人都要感染到，只是先後的問題」，如果有打疫苗者，除日常防疫措施要繼續維持，盡力而為不用太擔心染疫；高風險者、免疫力差者就比較要小心，應打疫苗降低風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。