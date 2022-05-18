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支持停課　國民黨議員陳偉杰憂：會考蓋牌恐有連鎖反應

▲新北市議員陳偉杰籲，教育部如果查到蓋牌的學生，不僅取消資格，連補考都不能考；盼教育局仍應發文給各個學校，請學校加強宣導。（圖／新北市議員陳偉杰提供）
▲新北市議員陳偉杰籲，教育部如果查到蓋牌的學生，不僅取消資格，連補考都不能考；盼教育局仍應發文給各個學校，請學校加強宣導。（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-18 17:24:38

國中會考即將於21日登場，面對疫情燒不停，不只是學生，就連家長都如臨大敵；日前新聞報導，有本屆國中會考生為了不想補考、也不想被匡列，就算是身體不適，也決定一路蓋牌到考試完，乍聽之下已讓會考生家長們人心惶惶。

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國民黨新北市議員陳偉杰今（18）日議會質詢時表示，新聞公布後果然就接到民眾指稱，她即將進行會考的孩子，同班同學間都已商量好就要這麼做，包括有些身體已不太舒服的孩子，都決定隱匿不說要去參加會考；擔心這會變成學生間的集體行為，造成連鎖反應，家長們已通知學校老師，請學校進行勸導。

陳偉杰強調，教育部如果查到蓋牌的學生，不僅取消資格，連補考都不能考，希望教育局應發文給各個學校，請學校加強宣導；此外，雖然考試當天有分一般考場及備用考場，但面對可能的蓋牌的學生，教育局在一般考場也應加強防範的措施，避免會考成為群聚感染源。
 
陳偉杰指出，目前全各級學校學生確診人數已經非常多，有不少單位認為，會考結束後應讓中小學停課兩週，改採線上教學，但是教育部鐵心說目前沒有規劃，美其名說把權責下放給學校，實際上是根本不願負起責任；因此擔心各校間若自行其是，各校學生的學習方式大不同，同樣的課程恐怕會有學習落差。
 
陳偉杰說，新北市目前也尚未決定停課，市長侯友宜僅回應已商議一個模式，分為「高風險」、「低風險」、「線上上課」、「實體上課」、「分流上課」等，但這是因應不同情況的不同措施；每種教學方式的效果不同，學生在學習上會有落差，如何調整學生在各種教學管道上的學習落差，新北教育局都必須重視。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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