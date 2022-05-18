支持停課　國民黨議員陳偉杰憂：會考蓋牌恐有連鎖反應

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陳偉杰強調，教育部如果查到蓋牌的學生，不僅取消資格，連補考都不能考，希望教育局應發文給各個學校，請學校加強宣導；此外，雖然考試當天有分一般考場及備用考場，但面對可能的蓋牌的學生，教育局在一般考場也應加強防範的措施，避免會考成為群聚感染源。
陳偉杰指出，目前全各級學校學生確診人數已經非常多，有不少單位認為，會考結束後應讓中小學停課兩週，改採線上教學，但是教育部鐵心說目前沒有規劃，美其名說把權責下放給學校，實際上是根本不願負起責任；因此擔心各校間若自行其是，各校學生的學習方式大不同，同樣的課程恐怕會有學習落差。
陳偉杰說，新北市目前也尚未決定停課，市長侯友宜僅回應已商議一個模式，分為「高風險」、「低風險」、「線上上課」、「實體上課」、「分流上課」等，但這是因應不同情況的不同措施；每種教學方式的效果不同，學生在學習上會有落差，如何調整學生在各種教學管道上的學習落差，新北教育局都必須重視。
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