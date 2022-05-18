她吃3種藥血糖仍超標！醫揭國人三大控糖隱憂：胰島素治療介入太慢？

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財團法人糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師指出，國人控糖欠佳的三大隱憂中，不少與誤解胰島素作用有關。許多糖友即使使用多種口服降糖藥物，血糖數值仍無法達標，非得經過十幾年，且糖化血色素高過10%時，才肯採用胰島素治療。
據糖尿病關懷基金會調查顯示，糖尿病族群用藥狀況中有三大隱憂，第一是30%糖友已用3種降血糖口服藥，血糖仍未達標；第二是部份病友耳根子硬， 5成血糖大幅超標的糖友（HbA1c大於9%）被勸針兩次以上才願意接受胰島素治療。
國人控糖第三項隱憂是近3成糖友認為，糖尿病有其他治療手段，並誤解使用胰島素治療會影響腎功能或造成起其他併發症。以及接受胰島素治療等於貼上「糖尿病末期」、「沒救了」、「胰島素是最終手段」等錯誤標籤。
及早接受胰島素治療 讓胰島細胞獲得喘息
財團法人糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院李弘元醫師針對以上迷思指出，當糖友合併使用3種口服降血糖藥仍無法達標時，即視為治療失效，就要考慮胰島素治療以降低併發症風險。而且胰島細胞功能一旦喪失即不可逆轉，及早接受胰島素治療，能幫助減少胰島細胞負擔，讓胰島細胞得到喘息機會。
李弘元醫師指出，胰島素是人體本來就會分泌的賀爾蒙，並不會影響腎功能或是引起併發症；糖尿病友是因為胰島素分泌不足或作用不佳，才導致血糖升高，此時使用胰島素治療，不只可以穩定血糖，及早使用更能減少胰島細胞過度的刺激與耗損，讓血糖控制能夠更持久、更穩定。
她吃3種藥血糖仍超標！醫曝胰島素介入時間點
蔡世澤醫師舉例，一名72歲的陳女士罹患糖尿病超過12年，雖然服用3種口服藥長達五年時間，HbA1C仍常飆破8.5%，即使嚴格控制飲食仍發生視網膜病變。她在接受胰島素治療3個月後，不但減少用藥數量，HbA1C也降至7%以下。病人感慨過去如果及早治療，應有更好的生活品質。
蔡世澤醫師說明，今年是胰島素治療糖尿病滿100周年，胰島素發展至今已有速效、長效、混和等多元劑型，可提供不同生活型態的糖友們選擇。調查亦顯示9成糖友施打胰島素後對控糖更具信心。為減緩糖友胰島功能衰退危機，當糖友面臨三種情況時，應諮詢醫師評估是否使用胰島素治療：
1.使用3種以上降血糖口服藥物，仍未達控糖目標 （HbA1C高於7%）
2.初診斷糖化血色素就過高（HbA1C高於9%）
3.出現明顯高血糖症狀須及早控制血糖時，如食量大增、經常口渴需要大量喝水、尿量明顯增加、體重急速減輕
李弘元醫師提醒，從診斷糖尿病起，人體的胰島細胞已有明顯功能衰退，並會逐年降低4-5%。研究指出，早期使用胰島素可延緩胰島功能下降，只要符合上述任一條件，就應與主治醫師討論是否使用胰島素治療。糖友也可利用「胰島細胞喘息計畫」衛教網站，詳細瞭解控糖的正確知識。
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