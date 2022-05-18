專攻上呼吸道！研究：Omicron嚴重被低估，兒童感染翻倍暴增

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該項研究針對8萬6千名18歲以下兒童及青少年的血液樣本進行分析，發現最小年齡層的兒童感染率從33%增加至68%，上升超過一倍。研究團隊指出，根據抗體檢測推估，大部份1-17歲的的兒童在2月前已被感染，其中以5-11歲兒童感染率達77%，是所有年齡層中最高的一組。
美國官方所報告的18歲以下兒童COVID-19確診約佔17%，但這項研究的作者流行病學學者Kristie Clarke認為，官方數字是以PCR檢測陽性為基準，恐怕嚴重低估了真實感染率，因為許多無症狀與輕症者並沒有接受PCR檢驗。因此該研究選擇檢測血液中的抗體，用以判斷有多少兒童得到感染COVID-19之後的免疫力。
5歲以下住院多5倍！ 兒童更易感染Omicron
Clarke等人宣稱，感染Omicron的兒童發生重症的風險約只有Delta的1/3，不過，Omicron強大的傳染能力，在傳播的高峰時期導致5歲以下兒童的住院人數竟高達Delta的5倍，而重症人數也是Delta的3.5倍。
Kristie Clarke等人認為，有許多原因可能是兒童感染增加的原因，包括5歲以下兒童尚無疫苗可施打，而且比起其他年齡較大的兒童、青少年與成人，小小孩更不可能做好戴口罩與社交距離等防範。不過，目前為止，兒童的住院率仍低於其他年齡較長的組別。
澳洲墨爾本大學傳染病學者Fiona Russell評論該研究認為，兒童感染後產生的免疫力雖然有助預防下一次感染與重症，但恐怕需要全球範圍內的大部份兒童都接種疫苗後，疫情大流行才會宣告結束。
傳染力多 Delta 6倍 上呼吸道感染有20%重症？
另一項發表於美國醫學會《兒科醫學期刊》的線上研究也發現 ，Omicron的傳染率約是Delta的6-8倍，重症率卻只降低16%-85%。而感染Omicron的兒童約有1.8%會住院。但是4歲以下小孩的感染機率，卻高出Delta的10-15倍，而重症風險下降相當有限。
研究團隊提醒，由於感染的兒童們大多未接種疫苗，COVID-19病毒是否對兒童的大腦、心臟、免疫系統和其他器官會造成未知影響，仍需要未來持續監測與觀察。
另一項《兒科醫學期刊》研究則表示 ，感染SARS-CoV-2不只可能造成兒童上呼吸道感染（Upper airway infection）症狀，在18,849名因確診住院的兒童中，約有20%（384人）出現上呼吸道感染，其中81名（21%）兒童出現重症。
研究宣稱，隨著Omicron的大幅傳染，兒童發生重症的人數與之上升。嚴重上呼吸道疾病如喉、氣管炎、支氣管炎（哮吼），可能會在兒童患者身上引發心臟驟停等風險，需要在重症加護病房進行插管等治療，當幼童發生上呼吸道感染症狀時，更需要注意演變為重症的風險。
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