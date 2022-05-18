又有新病毒！ COVID-19每6個月大突變一次？ 提防Delta捲土重來

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維瓦特斯蘭大學（University of the Witwatersrand）病毒學家Penny Moore在報導中指出，南非疫情的確有再起之勢，而這一波疫情流行是由BA.4 及 BA.5兩種亞型變異株所推動。Moore更表示僅在他的實驗室中就有6個人遭受新的病毒變異株感染而確診。
不過，BA.4、BA.5目前尚未造成南非及其他地區的住院人數大幅上升，可能原因之一是先前Omicron感染及疫苗所提供的保護力，減弱了新變異株對人體健康的損害。但史德蘭波希大學（Universiteit van Stellenbosch）的生物信息學家Tulio de Oliveira警告，與前兩年的疫情大流行相比，病毒的進化方向似乎已有所不同，Omicron似乎以週期性的型態不斷變異出新的病毒株。
Oliveira分析病毒的基因譜系後指出，BA.4 及 BA.5兩種亞型最早出現在2021年12月與2022年1月，目前已在南非造成每天接近5,000例的確診，傳播速度比起 BA.2變異株更快，該篇研究已公佈在預印本之中，尚未通過同儕審查。
F486V關鍵突變點 病毒能再次感染確診者
比利時天主教魯汶大學的進化生物學家Tom Wenseleers認為，傳播力提高是新冠病毒相當大的優勢，從當前的數據來看，新的Omicron變異株似乎很有可能再造成一波相當大的感染高峰。
華盛頓西雅圖研究中心的病毒進化生物學家 Jesse Bloom也持相同看法，BA.4與BA.5亞型似乎更能具傳播力且更能躲避抗體和免疫反應，能使曾經感染的人再度感染。
Bloom指出，BA.4與BA.5的變異與BA.2相關密切，兩者在S蛋白中都發現有「F486V」的關鍵突變點，這種蛋白質與感染和免疫反應緊密關連，可能是讓變異株能夠避開抗體的原因。無論如何，可以確定的是，BA.4及BA.5兩種亞型感染人數正在增加，而在一項小組分析中，39名確診中有15人已打過疫苗。
雖然BA.4 和 BA.5感染能力更強，但逃脫免疫的威脅性並不顯著，光是如此已可能造成新一波的流行。Bloom認為，兩種亞型的重症比例不太可能比之前的病毒株來得高，尤其是在已打過疫苗的人身上。但因具有免疫逃脫優勢，仍可能在南非這樣曾經大流行過的地區再度傳播開來。
每六個月突變一次？ 科學家警告：Delta恐捲土重來
在北美洲、歐洲等地已陸續檢測到BA.4與BA.5等變異株，但因為當地人們可能才感染過一次COVID-19，還具有一定的免疫力。Penny Moore認為，COVID-19病毒如果朝著這個方向演進，最終可能演變為類似其它呼吸道病毒如流感，而「循環變異株」像Omicron病毒的免疫逃脫能力會因為與人體免疫力結合，不斷產生新的週期性感染確診。
《自然》表示從Alpha、Delta 和 Omicron已經和原始的SARS-CoV-2之間有明顯差異，未來不能排除有更多的變異株帶來「驚喜」。另外，Delta變異株並沒有完全消失。
隨著全球人口對Omicron的抵抗力持續上升，Delta的後代亞型有可能卷土重來。Wenseleers 等科學家認為，具有高度傳染力的新變異株病毒，似乎每6個月就會出現一次，將需要深入研究COVID-19是否會走向週期性傳播的結構。
然而，Jesse Bloom提醒，現階段觀察到的病毒傳播模式只是其中一種可能，從COVID-19病毒現世至今，科學家對該病毒的研究觀察尚稱短促，所有推估的結論都應該更為謹慎。
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