出事了阿北！坐電動輪椅馬路兜風飆速50公里 警：已觸法
台灣YouTuber「賤葆」日前將沙發改裝成「沙發車」上路兜風，雖然成功引發話題但也被抓包駕駛未經核准的拼裝車上路，其實已經觸法。而台中也有位阿北，在馬路上坐著電動輪椅飆速尬車，目擊網友聲稱時速目測超過50公里，掀起熱議之餘，其實行為同樣違法。
有網友在「爆廢公社公開版」臉書發文，分享了一段6秒的影片，影片中可以看到一位戴帽子的阿北坐在電動輪椅上，在馬路車道上疾駛，原PO笑稱「轟隆隆～隆隆隆隆～衝衝衝衝～拉風！引擎發動～so come on！」更表示拍下影片的人是自己老闆，老闆聲稱「被輪椅超車」，更目測電動輪椅時速超過50公里，還會鑽車縫。
大為傻眼的網友紛紛在底下留言回覆說，「全台最速輪椅」、「可以拿來跑熊貓了」、「好歹也要戴個安全帽啊」、「玩命關頭10之玩命輪椅」、「太誇張了」。
據了解，影片拍攝的路段在台中北屯區東山路一段，不過有網友聲稱自己在屏東也曾看過這位輪椅阿北，看來阿北坐電動輪椅上路已非第一次。不過按照《道路交通管理處罰條例》規定，動力式輪椅屬於行人延伸之醫療輔具範疇，在未劃設人行道的道路上通行，已經違法，警方將依法開出500元罰單。（編輯：倪浩軒）