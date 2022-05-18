評估增資！中信產險承保40萬件防疫險、每天理賠500萬元
國內本土確診人數單日已突破8萬例，防疫保單理賠金額也已突破18億元，保險公司財務壓力大增，甚至面臨增資。中信金控今（18）日召開第1季法說會，也公布旗下中信產險已承作40萬件防疫險，每天理賠500萬元，因應這情況內部也有模擬試算方案包含增資，若要增資會由母公司台灣人壽來增資，增資金額還未定，但對台壽資本適足率（RBC）影響影響不大，可維持在300%左右。
根據金管會昨日公布最新統計，今年到5月16日止，防疫險承保件數有250萬7157件，保費收入19億1622萬7千元，但由於保險公司5月多已停售防疫保單，加上核保趨嚴，若與5月9日的承保件數240萬9529件相比，1周下來只增加9萬7628件 ，保費收入也只增加6438萬7千元。
不過，在每日本土確診人數持續飆高，單日已多日突破6萬人，防疫險理賠件數從5月9日的2萬7943件增至4萬9904件，單周增加2萬1961件，理賠金額金額也急速飆高，從5月9日的10億8157萬6千元增至18億0338萬元，才1周就增加7億21804元，由於理賠有遞延性，加上疫情持續攀升，市場預可能不用到5月底，保費收入就不夠賠了。
中信金財務長暨發言人邱雅玲今日在法說會上也表示，目前中信產險防疫險已承保40萬張保單，每天理賠約500萬元左右，正在加派人力處理大量塞車的保單，但由於防疫政策一直在改變，對於未來預測還在進行模擬試算，其中也包含增資，預計會由中信產險母公司台壽增資給中信產險。
邱雅玲進一步指出，台壽目前RBC為335%，若台壽需要對中信產增資，台壽的RBC將從目前335%走低至300%，仍遠高於法定要求200%，影響不大，至於增資金額仍內部仍在試算中，尚無具體數字可以對外報告。