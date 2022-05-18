任賢齊「年少輕狂」半夜不回家 因1件事遭警押回派出所
現年55歲的亞洲天王任賢齊，近期無預警在《我們回家吧2》擔任嘉賓，介紹老家彰化田中，，這次錄影也等於是任賢齊將兒時記憶重新再走一遍，帶主持人曾寶儀嚐鮮，吃了招牌高麗菜飯、香草麵，很多店家都主動招待任賢齊，從頭吃到尾都不用花錢，讓他自嘲說：「我好像是惡霸！」而任賢齊也不諱言小時太叛逆，以前打電動經常深夜不歸，還曾被少年隊掃蕩進派出所，而跟爸媽感情長大才慢慢好。
任賢齊坦言，過去因工作只能久久回家一次，看到爸媽的機會並不多，大多是爸媽北上看他，任賢齊說：「以前曾巡迴半年都沒回家，也因為認為鄉下甚麼都沒有，就比較少回去。再加上爸爸為了讓他放心甚麼都不說，到後來直到醫院的人說爸爸去看病，才知道他身體狀況。」後來爸爸較少上台北看他，任賢齊就想：「我該回來了，因為自己運氣很好，能在事業黃金時期專心工作，現在爸媽身體也還可以。」
主持人曾寶儀表示，從去年就在一直聯繫敲任賢齊的通告，有天突然收到他傳的訊息表示2月會回台灣拍廣告，製作單位趕快喬訂時間，才有機會讓任賢齊親自帶大家認識故鄉彰化田中。而田中素有稻米的故鄉稱號，而其它知名的還有田中馬拉松及蜜麻花，曾寶儀在這趟拍攝就體驗了用馬拉松漫跑方式來認識田中的風景，任賢齊驕傲的笑說：「田中馬拉松報名可是秒殺的！」而創辦人正是他小學同學，兩人又同是棒球隊，可惜的是任賢齊卻從來都沒參加過馬拉松跑，尷尬回應因為每次舉辦時他都有演唱會。
《我們回家吧2》本集可以看到頗有歷史的田中傳統婚禮用品店，教大家傳統婚禮男女雙方各自準備甚麼，最特別是任賢齊與曾寶儀2人換上學生制服，還當場再體驗校服繡學號，任賢齊笑說穿上校服有40年前的感覺。而這趟訪問曾寶儀感觸表示，任賢齊貴為亞洲天王，但卻是最接地氣的人，認識他20年都沒變，真是不可思議。