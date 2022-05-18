遏止疫情入侵校園 高雄宣布高中以下自23起3天遠距教學
高雄市教育局長謝文斌今(18)日宣布，針對短期疫情上升，高雄市決定採行遠距教學，高中以下學校、幼兒園、補習班、課照中心暫停實體課程，改採線上教學。其中，高中以下學校及幼兒園5月23日至25日全面遠距教學，補習班則是5月21日至5月25日全面遠距。
謝文斌希望透過強度比較高的全面遠距抑制疫情發展，如果家長無法照顧孩子，學校、幼兒園和課照中，心須提供基本照顧服務，畢業考和疫苗施打日期授權學校調整。
此外，高雄繼昨天宣布國高中學校可以自主決定，在暑假前得以班或年級為單位採取線上居家學習。謝文斌今天也特別將國小也納入，各校以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組決議可採線上教學，起始日期由學校決定，全年級要通報教育局，家長如無法居家照顧學生，學校須提供基本照顧服務。
至於，目前有幾間學校要線上到暑假？謝文斌也說，國高中線上教學要經過防疫小組會議，開會需要時間，所以目前還在執行中，教育局今先宣布短期下週一、二、三全面線上，可以馬上處理，剛好給學校緩衝時間。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。