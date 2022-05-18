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基隆確診2歲男童不幸逝世！家屬還原經過：都在等待救治

▲男童父親強調，當天等待時間實在是太長了，加上兒子的症狀有明顯加劇，於是便提出自行轉院的要求，卻遭到基隆醫院指稱這樣會有醫療問題。（示意圖／NOWNEWS資料庫）
▲男童父親強調，當天等待時間實在是太長了，加上兒子的症狀有明顯加劇，於是便提出自行轉院的要求，卻遭到基隆醫院指稱這樣會有醫療問題。（示意圖／NOWNEWS資料庫）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 17:45:102022-05-18 17:47:47

基隆一名2歲確診男童，本月13日發高燒至42.4度，但家屬聯繫當地5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮總醫院急救，仍宣告不治。前立法委員謝國樑今天（18日）上午，與男童父親開直播還原事發經過，男童父親也透露，過程中「幾乎都是在等待救治」。

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男童父親表示，當天男童出現發燒、抽搐等症狀後，立刻由家屬開車送到基隆醫院，當晚19時許，院方雖有為男童進行投藥、量血氧等行為，但病況仍不見好轉，期間也多次向醫院反應男童有抽搐、嘔吐症狀，卻未見積極治療。

男童父親強調，當天等待時間實在是太長了，加上兒子的症狀有明顯加劇，於是便提出自行轉院的要求，卻遭到基隆醫院指稱這樣會有醫療問題；最後他也說到，開直播主要是想把一些事情釐清，像是送醫過程，明明就是家屬載去的，但卻被中央官員說是由救護車運送，事實上應該是轉院才是由救護車協助。另外希望藉由兒子的不幸，能讓政府對孩童醫療更加重視。

基隆醫院對此則表示，林童個案日前已由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，院方不便再回應。對於家屬的傷痛與直播內容，院方亦感同身受，並表示尊重。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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