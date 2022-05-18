將邀蘇治芬任競總主委　劉建國：有機會斬斷張家派系勢力

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對於有民調指出，現任的張麗善施政滿意度58%，支持度34%，劉建國表示，根據數據來看，張的滿意度58%確實很高，但支持度僅有34%，中間有段落差，代表可能有地方需要檢討。
劉建國說，張麗善在媒體置入部分實力很強，可以說是淋漓盡致，在一些較為泛綠的電視台也會看到她的報導，百姓可能也會因此覺得她做了很多事，而外界認為她勤跑基層，如果她只是要給外界看有在跑，其實效益就不大，到選舉過程中都是需要被檢視的。
對於如何加強海線佈局，劉建國說，自己身為區域立委，若跨區經營會比較敏感，但選民並不會敏感，若覺得值得信賴就會來找你，所以一路上也累積很多服務，並不會跟民眾說你應該去找你那邊的立委。
談到與蘇治芬關係是否為此次選戰成敗關鍵，劉建國指出，打這次選戰，不能說蘇治芬是關鍵，如果說選舉是靠一個人的力量形成關鍵，這種選舉就不用選了，自己雖然這次坐轎，但長期也是抬轎者身分，大家要分工得當，蘇治芬的小組絕對是個關鍵，但如果說整體選戰說她是關鍵，這樣就不太好。
對於外界質疑與蘇治芬有心結、兩人需要破冰，劉建國回應，其實很簡單，在一個工作環境下，很多事情不管好或壞都是自然發生，而他跟蘇治芬真的沒有怎樣，5月1日她邀請自己參加活動，4月27日自己也有感謝蘇治芬擔任縣長9年執政，讓雲林縣農業收益破紀錄。
劉建國說，外界一直有與蘇治芬破冰等言論，但按照現在的溫度連結冰都很難，且大家目標一致，彼此在政治上也沒有深仇大恨，徵詢的時候也曾表明，民進黨不管徵召誰就會支持誰，自己也說會全力以赴，不可能讓雲林張家持續擴大。
劉建國表示，自己一直有在思考要打造「雲林團隊」，只要為了讓雲林好都很歡迎大家加入，也希望蘇治芬能夠擔任總團長，後續會想辦法籌備。
對於如何下架張麗善家族，劉建國表示，在此次縣長選舉中，很多人會類比成中二補選，因為對手也是個家族，張榮味的實力並不亞於顏清標，但中二補選是全國只有一場，所以有很多媒體關注，與這次地方大選不能類比，現在民調如果有落差就要努力打拼。
至於會不會辭立委參選，劉建國表示，在雲林縣沒有這種問題，因為張麗善當初身為不分區立委也是沒有辭職就參選。
劉建國提到，張麗善哥哥張榮味現在很積極在拜訪，舉辦座談會等等，黨內如果大家目標一致，誰出線就要支持誰，相信力道可以快速整合，讓張麗善家族在這次選舉中停下，而自己認為是有機會斬斷張家派系勢力盤根錯節的情況。
另外是否會邀請蘇治芬擔任競選總部主委？劉建國回應，基本上一定會邀請她，就看她會不會點頭，也會尊重她的決定。