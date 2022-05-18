製作精美「蝶古巴特」文創品！宜蘭移民署辦新住民手作坊

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明珠在本日課程除分享自身嫁來宜蘭家庭生活，也分享如何在台開展她的藝術之路及學習心得，並利用今日課程教導在場新住民家庭製作蝶谷巴特手工包，在口罩不離身的疫情時期，格外有意義且實用！ 同時身兼衛生福利部社區防暴講師的明珠表示，自從前年爆發新冠肺炎疫情以來，放無薪假的人數增加，因此明珠以「藝術生活化、生活藝術化」呼籲剛入境的新住民家庭，在疫情肆虐下，不僅要把握學習一技之長的機會，也要時時調適自己的心境，放鬆心情，希望大家生活過得如詩如畫一般自在和愜意。來自緬甸的新住民梁女鳳由衷地說：「謝謝移民署舉辦今日的課程，讓我首次動手作蝶谷巴特手工包，既有趣、更實用！也幫助我舒緩不少緊張的生活壓力。」
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，謝謝明珠今日豐富的分享，並且同時培養新住民家庭對於藝術生活更多的愛好及涵養。另為培養多元文化概念，本署正舉辦「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，獲選每隊最高新臺幣8萬元之實踐獎金，報名期間自本年5月16日起至7月15日止，歡迎新住民、國人、外籍人士及高中（職）以上之僑外生、陸生及港澳生踴躍報名參加。詳情可至移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。