物價回得去嗎？專家曝4大因素影響通膨高漲

新冠疫情、俄烏戰爭雙重衝擊，加上全球央行貨幣寬鬆政策，全球面臨通膨難題，台經院今（18）日舉辦「2022年亞洲政經景氣展望研討會」，台經院景氣預測中心主任孫明德會中報告表示，即使疫情趨緩、俄烏戰爭結束，通膨問題仍不會消失，這是長期要面對的課題，並揭露4個影響通膨較大的長期因素。
新冠疫情邁入第三年、俄烏戰爭爆發，2大巨變堪稱是21世紀的重大轉捩點，隨著雙重衝擊席捲而來的便是全球通膨壓力推升。各界疑惑若是疫情趨緩、俄烏戰爭結束，物價是否能回歸正常？對此，孫明德指出，疫情與戰爭結束，通膨問題仍然存在，其中影響通膨高漲的因素可以拆分成4大長期問題。
首先，由於美中、美俄之間的關係，以及新冠疫情爆發，三著皆影響全球供應鏈，故世界已從全球化轉為全球分化。第二個因素，從油氣過渡到綠能，勢必造成能源短缺以及價格高漲，這就是所謂的綠色通膨，也就是減碳的代價。第三個因素則是跟政府心態有關，孫明德表示，政府為了修正差距、強推高齡化與減碳措施等，造成國家財政支出不斷擴張，影響通膨。第四個長期因素為各國央行貨幣政策「易寬難緊」，金融海嘯後，各國放寬信貸限制，疫情期間再度量化寬鬆。
針對外界對疫情消失，物價會跟著大跌的期盼，孫明德強調，面對高物價，大家可能還要再忍一忍，通膨是長期要面對的問題，只要上述4大因素還存在，通膨問題就不會消失。