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年輕人嘆工作難尋！人資平台攜手影響力打造職涯元宇宙

▲人資小週末創辦人盧世安(右)與影響力教育基金會執行長黃至堯(左)簽約照。(圖/影響力教育基金會提供)
▲人資小週末創辦人盧世安(右)與影響力教育基金會執行長黃至堯(左)簽約照。(圖/影響力教育基金會提供)

生活中心/綜合報導

2022-05-18 18:25:01

疫情的延燒，讓許多年輕人嘆工作難尋，對於未來也沒有信心，「不知道自己想要做什麼、能夠做什麼」；同時也有大批對現狀不甚滿意、但又沒有明確目標而不敢離職的人，正一邊抱怨一邊原地踏步，白白浪費大好時光。

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人資小週末創辦人盧世安與身兼影響力教育基金會執行長的知名人力資源專家黃至堯博士攜手合作，打造職涯元宇宙—「Career For Taiwan為你職引」平台；透過一對一教練方式，協助職場新鮮人發掘自我潛力、找到未來方向。

「Career For Taiwan為你職引」邀請上百位職涯顧問，包含國際知名藥廠人資總監、國際教練理事、跨境電商行銷專家、國際獵頭等專業人士等等，與學員進行教練輔導；無論是茫然無措、對於未來有些焦慮，還是有點想法但遲遲無法下定決心的人，都可透過專業顧問一對一職涯輔導，給予系統化的分析。

▲人資小週末創辦人盧世安(右)與影響力教育基金會執行長黃至堯(左)簽約照。(圖/影響力教育基金會提供)
▲人資小週末創辦人盧世安(右)與影響力教育基金會執行長黃至堯(左)簽約照。(圖/影響力教育基金會提供)
未來小週末與基金會將結合兩者優勢，提供同學及社會新鮮人一系列量身訂製的職涯公益活動，一、高中學涯領航員－打開高中生們的眼界，認識各職業的真實面貌，為自己的職涯超前部署！二、大學職涯領航員－大學生們的職場強心針，在學習面試技巧和模擬實戰演練；三、職場人士影響力講堂－各領域大咖分享自身經驗，提供職場新思路，少走冤枉路。

基金會也邀大家參與「創造影響力的一萬種方法」投稿活動，即日起至111年6月10日止，到影響力教育基金會的粉絲專頁找到「創造影響力的一萬種方法」貼文，在貼文下方留言分享認為可創造影響力的各種方法，並邀親友對你的留言按讚；歡迎大家發揮創意踴躍投稿，活動的詳情請至基金會粉專查閱。

盧世安鼓勵青年學子在培養專業的同時，可透過培訓課程投資自己，創造人資圈的連結、分享與互助！黃至堯呼籲在個人影響力爆棚的時代，人人都有機會成為有影響力的大咖；影響力教育基金會提供的公益教育讓同學及職場新鮮人有更多元的選項充實自己，不管在哪個時代，機會永遠是留給準備好的人！

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